403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الذهب يرتفع مدعوما بتصعيد ترامب للرسوم الجمركية
(MENAFN- Al-Anbaa)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة تطورات الحرب التجارية التي اتخذت منحى تصعيديا مع توسيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نطاق إجراءاته الجمركية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليبلغ 3321.68 دولارا للأوقية (الأونصة) خلال تعاملات أمس، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها لتسجل 3329.90 دولارا للأوقية.
وكان الرئيس ترامب قد صعد حملته بشأن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء، معلنا فرض تعريفات بنسبة 50% على واردات النحاس، بالإضافة إلى رسوم مماثلة على السلع البرازيلية، تبدأ جميعها اعتبارا من الأول من أغسطس.
كما أصدر ترامب إشعارات بفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 7 شركاء تجاريين ثانويين، لتضاف إلى 14 إشعارا آخر صدرت في وقت سابق من الأسبوع، تشمل رسوما بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، ما لم تفض المفاوضات إلى اتفاقات. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتسجل 36.42 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1345.06 دولارا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 1108.18 دولارات للأوقية.
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة تطورات الحرب التجارية التي اتخذت منحى تصعيديا مع توسيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نطاق إجراءاته الجمركية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليبلغ 3321.68 دولارا للأوقية (الأونصة) خلال تعاملات أمس، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها لتسجل 3329.90 دولارا للأوقية.
وكان الرئيس ترامب قد صعد حملته بشأن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء، معلنا فرض تعريفات بنسبة 50% على واردات النحاس، بالإضافة إلى رسوم مماثلة على السلع البرازيلية، تبدأ جميعها اعتبارا من الأول من أغسطس.
كما أصدر ترامب إشعارات بفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 7 شركاء تجاريين ثانويين، لتضاف إلى 14 إشعارا آخر صدرت في وقت سابق من الأسبوع، تشمل رسوما بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، ما لم تفض المفاوضات إلى اتفاقات. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتسجل 36.42 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1345.06 دولارا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 1108.18 دولارات للأوقية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دعوة بلدية إلى استثمار الأراضي المحيطة بـ"ممشى عالي" كمواقف سيارات
برنامج حافل لـ"الشارقة للدفاع عن النفس" في "عطلتنا غير"
وزيرة المالية تلتقي نائب الرئيس التنفيذي الدولي في إيرباص
ترقب لهدنة 60 يوماً في غزة
صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات سوق العمل في السعودية
السيطرة على حريق محدود بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران - جريدة البورصة