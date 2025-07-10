الذهب يرتفع مدعوما بتصعيد ترامب للرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة تطورات الحرب التجارية التي اتخذت منحى تصعيديا مع توسيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نطاق إجراءاته الجمركية.وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليبلغ 3321.68 دولارا للأوقية (الأونصة) خلال تعاملات أمس، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها لتسجل 3329.90 دولارا للأوقية.وكان الرئيس ترامب قد صعد حملته بشأن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء، معلنا فرض تعريفات بنسبة 50% على واردات النحاس، بالإضافة إلى رسوم مماثلة على السلع البرازيلية، تبدأ جميعها اعتبارا من الأول من أغسطس.كما أصدر ترامب إشعارات بفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 7 شركاء تجاريين ثانويين، لتضاف إلى 14 إشعارا آخر صدرت في وقت سابق من الأسبوع، تشمل رسوما بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، ما لم تفض المفاوضات إلى اتفاقات. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتسجل 36.42 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1345.06 دولارا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 1108.18 دولارات للأوقية.

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