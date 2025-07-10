أوپيك 18 2 تريليون دولار الاستثمارات المطلوبة بالقطاع النفطي حتى 2050

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أوپيك 18 2 تريليون دولار الاستثمارات المطلوبة بالقطاع النفطي حتى 2050
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» في تقريرها السنوي للآفاق العالمية للنفط الصادر أمس، أن ذروة الطلب على الخام لاتزال بعيدة، مع رفع توقعاتها للطلب العالمي بحلول عام 2050 إلى 122.9 مليون برميل يوميا، مدفوعا بالنمو الاقتصادي والسكاني في الدول النامية، لاسيما في آسيا، الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. ورفعت «أوپيك» تقديراتها لإجمالي الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط حتى عام 2050 إلى 18.2 تريليون دولار، مقارنة بـ 17.4 تريليون دولار في تقريرها السابق لعام 2024، ما يعكس الحاجة المتزايدة لضمان أمن الإمدادات ودعم البنية التحتية للطاقة.
وفي المقابل، خفض التقرير توقعات الطلب العالمي على النفط للفترة بين 2026 و2029، في إطار مراجعة دورية للمعطيات الاقتصادية والبيئية العالمية.
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» في تقريرها السنوي للآفاق العالمية للنفط الصادر أمس، أن ذروة الطلب على الخام لاتزال بعيدة، مع رفع توقعاتها للطلب العالمي بحلول عام 2050 إلى 122.9 مليون برميل يوميا، مدفوعا بالنمو الاقتصادي والسكاني في الدول النامية، لاسيما في آسيا، الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. ورفعت «أوپيك» تقديراتها لإجمالي الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط حتى عام 2050 إلى 18.2 تريليون دولار، مقارنة بـ 17.4 تريليون دولار في تقريرها السابق لعام 2024، ما يعكس الحاجة المتزايدة لضمان أمن الإمدادات ودعم البنية التحتية للطاقة.
وفي المقابل، خفض التقرير توقعات الطلب العالمي على النفط للفترة بين 2026 و2029، في إطار مراجعة دورية للمعطيات الاقتصادية والبيئية العالمية.
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