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أوپيك 18 2 تريليون دولار الاستثمارات المطلوبة بالقطاع النفطي حتى 2050

أوپيك 18 2 تريليون دولار الاستثمارات المطلوبة بالقطاع النفطي حتى 2050

2025-07-10 11:01:44
(MENAFN- Al-Anbaa)

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» في تقريرها السنوي للآفاق العالمية للنفط الصادر أمس، أن ذروة الطلب على الخام لاتزال بعيدة، مع رفع توقعاتها للطلب العالمي بحلول عام 2050 إلى 122.9 مليون برميل يوميا، مدفوعا بالنمو الاقتصادي والسكاني في الدول النامية، لاسيما في آسيا، الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. ورفعت «أوپيك» تقديراتها لإجمالي الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط حتى عام 2050 إلى 18.2 تريليون دولار، مقارنة بـ 17.4 تريليون دولار في تقريرها السابق لعام 2024، ما يعكس الحاجة المتزايدة لضمان أمن الإمدادات ودعم البنية التحتية للطاقة.
وفي المقابل، خفض التقرير توقعات الطلب العالمي على النفط للفترة بين 2026 و2029، في إطار مراجعة دورية للمعطيات الاقتصادية والبيئية العالمية.

MENAFN10072025000130011022ID1109787282

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