وزيرة المالية تلتقي نائب الرئيس التنفيذي الدولي في إيرباص



التقت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام نائب الرئيس التنفيذي الدولي وعضو اللجنة التنفيذية في شركة إيرباص فوتر فان فيرش، بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح.

وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقة التاريخية التي تجمع شركة «ايرباص» مع دولة الكويت واستعراض آخر التطورات والمستجدات بشأن الشراكة والتعاون الحالي، وبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في ظل تنفيذ دولة الكويت لعدد من المشاريع التنموية.الجدير بالذكر، أن اللقاء جاء ضمن الزيارة الرسمية لنائب الرئيس التنفيذي الدولي وعضو اللجنة التنفيذية في شركة «إيرباص» لدولة الكويت.