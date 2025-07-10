وزيرة المالية تلتقي نائب الرئيس التنفيذي الدولي في إيرباص

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وزيرة المالية تلتقي نائب الرئيس التنفيذي الدولي في إيرباص
(MENAFN- Al-Anbaa)
وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقة التاريخية التي تجمع شركة «ايرباص» مع دولة الكويت واستعراض آخر التطورات والمستجدات بشأن الشراكة والتعاون الحالي، وبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في ظل تنفيذ دولة الكويت لعدد من المشاريع التنموية.
الجدير بالذكر، أن اللقاء جاء ضمن الزيارة الرسمية لنائب الرئيس التنفيذي الدولي وعضو اللجنة التنفيذية في شركة «إيرباص» لدولة الكويت.
وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقة التاريخية التي تجمع شركة «ايرباص» مع دولة الكويت واستعراض آخر التطورات والمستجدات بشأن الشراكة والتعاون الحالي، وبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في ظل تنفيذ دولة الكويت لعدد من المشاريع التنموية.
التقت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام نائب الرئيس التنفيذي الدولي وعضو اللجنة التنفيذية في شركة إيرباص فوتر فان فيرش، بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح.
الجدير بالذكر، أن اللقاء جاء ضمن الزيارة الرسمية لنائب الرئيس التنفيذي الدولي وعضو اللجنة التنفيذية في شركة «إيرباص» لدولة الكويت.
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