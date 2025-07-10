صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات سوق العمل في السعودية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات سوق العمل في السعودية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي جرت في سوق العمل بالسعودية ونتائجها الملموسة التي بدأت تتحقق مثل انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة التوظيف في القطاع الخاص.
وسلط الصندوق الضوء على ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات المتقدمة في مجالات مثل الهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي.
وأكد صندوق النقد أن تبني المملكة سياسة مالية أعلى من المخصص في ميزانية عام 2025 يعد «إجراء ملائما للحد من التقلبات الدورية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط».
وكانت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، قد أظهرت تسجيل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين نسبة 2.8% في الربع الأول من عام 2025 وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مسجلا انخفاضا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وانخفاضا سنويا بالمقدار نفسه 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
وبلغ معدل البطالة للسعوديين 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مسجلا أدنى مستوى تاريخي له، وبانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وبانخفاض سنوي بمقدار 1.3 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وفق تقديرات الهيئة.
أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي جرت في سوق العمل بالسعودية ونتائجها الملموسة التي بدأت تتحقق مثل انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة التوظيف في القطاع الخاص.
وسلط الصندوق الضوء على ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات المتقدمة في مجالات مثل الهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي.
وأكد صندوق النقد أن تبني المملكة سياسة مالية أعلى من المخصص في ميزانية عام 2025 يعد «إجراء ملائما للحد من التقلبات الدورية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط».
وكانت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، قد أظهرت تسجيل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين نسبة 2.8% في الربع الأول من عام 2025 وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مسجلا انخفاضا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وانخفاضا سنويا بالمقدار نفسه 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
وبلغ معدل البطالة للسعوديين 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مسجلا أدنى مستوى تاريخي له، وبانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وبانخفاض سنوي بمقدار 1.3 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وفق تقديرات الهيئة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دعوة بلدية إلى استثمار الأراضي المحيطة بـ"ممشى عالي" كمواقف سيارات
برنامج حافل لـ"الشارقة للدفاع عن النفس" في "عطلتنا غير"
وزيرة المالية تلتقي نائب الرئيس التنفيذي الدولي في إيرباص
ترقب لهدنة 60 يوماً في غزة
صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات سوق العمل في السعودية
السيطرة على حريق محدود بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران - جريدة البورصة