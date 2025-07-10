صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات سوق العمل في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي جرت في سوق العمل بالسعودية ونتائجها الملموسة التي بدأت تتحقق مثل انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة التوظيف في القطاع الخاص.وسلط الصندوق الضوء على ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات المتقدمة في مجالات مثل الهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي.وأكد صندوق النقد أن تبني المملكة سياسة مالية أعلى من المخصص في ميزانية عام 2025 يعد «إجراء ملائما للحد من التقلبات الدورية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط».وكانت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، قد أظهرت تسجيل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين نسبة 2.8% في الربع الأول من عام 2025 وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مسجلا انخفاضا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وانخفاضا سنويا بالمقدار نفسه 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024.وبلغ معدل البطالة للسعوديين 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مسجلا أدنى مستوى تاريخي له، وبانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وبانخفاض سنوي بمقدار 1.3 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وفق تقديرات الهيئة.

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