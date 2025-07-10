نيسان تحقق نموا بنسبة 10% للسنة المالية 2024

أعلنت شركة نيسان نمو مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10% على أساس سنوي للسنة المالية 2024 (أبريل 2024 - مارس 2025). وحققت وحدة أعمالها الإقليمية، التي تغطي 18 سوقا، تشمل دول الخليج، والعراق، ودول المشرق العربي ورابطة الدول المستقلة، نتائج قوية مدفوعة بزيادة الطلب على فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات والكروس أوفر، والتي مثلت أكثر من 55% من إجمالي حجم المبيعات.وقد سجلت طرازات نيسان من فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات ارتفاعا في مبيعاتها بنسبة 17% في منطقة الشرق الأوسط على أساس سنوي، مدفوعة بالكشف العالمي الأول لسيارة نيسان باترول الجديدة كليا في أبوظبي. وقد شهدت طرازات باترول زيادة في المبيعات بنسبة 21%. وفي ختام السنة المالية 2024، وسعت نيسان نطاق سياراتها من فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات بطرح سيارة «ماغنايت»، وهي سيارة رياضة مدمجة متعددة الاستخدامات، تم طرحها إقليميا في السعودية، لتقدم خيارا اقتصاديا لحياة المدينة.ولعبت أسواق الخليج دورا رئيسيا في دفع نمو المبيعات الإقليمية. وشهدت هذه الأسواق ارتفاعا في المبيعات بنسبة 16%، حيث سجلت اكس-تريل نموا مضاعفا في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك زيادة بنسبة 32% في دولة الإمارات، و25% في الكويت. وبرزت قطر كأفضل الأسواق أداء بزيادة قدرها 32%، فيما شهدت دولة الإمارات زيادة في المبيعات بنسبة 16%، بينما سجلت البحرين زيادة بنسبة 11%. وحققت سيارة باترول مكاسب ملحوظة في هذه الأسواق، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 80% في قطر، وأكثر من 30% في كل من دولة الإمارات والبحرين.وبرهن أداء المنتجات في منطقة الشرق الأوسط على قوة محفظة أعمال نيسان، حيث حققت باثفايندر زيادة ملحوظة بنسبة 96% على أساس سنوي، مدفوعة بطلب قوي في دولة الإمارات. فيما شهدت سيارة «KICKS» زيادة إقليمية بنسبة 28%، مع أداء قوي بشكل خاص في دولة الإمارات والبحرين. وقد تعزز هذا الزخم بإطلاق «KICKS» الجديدة كليا في فبراير 2025، والتي تميزت بالخصائص المحسنة وتصميمها المحدث الذي حاز إعجاب السائقين خاصة من فئة الشباب والمعاصرين الذين يفضلون الاعتماد على التقنيات في المنطقة.ومع دخول السنة المالية 2025، تستند نيسان إلى أسس متينة، حيث عززت مجموعة منتجاتها بطرازات مميزة وطرحت منتجات جديدة مبتكرة. واستنادا إلى هذا الزخم، ستواصل نيسان في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق التقدم خلال السنة المالية 2025 بتطوير المنتجات وإطلاق طرازات جديدة في جميع أنحاء المنطقة. ومع طرح سيارتي «ماغنايت» و«KICKS» الجديدتين مؤخرا، تعزز نيسان عروضها من السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات والكروس أوفر، ومواصلة تركيزها على تلبية تطلعات المتنامية لعملائها على هذه الفئات من السيارات. وبفضل التزامها بالابتكار والجودة والتفاعل مع العملاء، تستعد نيسان لتحقيق نمو مستدام في أسواق منطقة الشرق الأوسط.ومن خلال التعاون العريق الممتد لأكثر من 75 عاما مع شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت، فإن نيسان البابطين تسعى لتقديم أحدث الإصدارات إلى السوق الكويتي لمواكبة التطورات العالمية ولتلبية احتياجات العملاء في الكويت، بالإضافة لشبكة خدمات ما بعد البيع في جميع أنحاء دولة الكويت، لضمان تجربة تملك سلسة ومريحة.

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