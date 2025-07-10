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نيسان تحقق نموا بنسبة 10% للسنة المالية 2024
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت شركة نيسان نمو مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10% على أساس سنوي للسنة المالية 2024 (أبريل 2024 - مارس 2025). وحققت وحدة أعمالها الإقليمية، التي تغطي 18 سوقا، تشمل دول الخليج، والعراق، ودول المشرق العربي ورابطة الدول المستقلة، نتائج قوية مدفوعة بزيادة الطلب على فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات والكروس أوفر، والتي مثلت أكثر من 55% من إجمالي حجم المبيعات.
وقد سجلت طرازات نيسان من فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات ارتفاعا في مبيعاتها بنسبة 17% في منطقة الشرق الأوسط على أساس سنوي، مدفوعة بالكشف العالمي الأول لسيارة نيسان باترول الجديدة كليا في أبوظبي. وقد شهدت طرازات باترول زيادة في المبيعات بنسبة 21%. وفي ختام السنة المالية 2024، وسعت نيسان نطاق سياراتها من فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات بطرح سيارة «ماغنايت»، وهي سيارة رياضة مدمجة متعددة الاستخدامات، تم طرحها إقليميا في السعودية، لتقدم خيارا اقتصاديا لحياة المدينة.
ولعبت أسواق الخليج دورا رئيسيا في دفع نمو المبيعات الإقليمية. وشهدت هذه الأسواق ارتفاعا في المبيعات بنسبة 16%، حيث سجلت اكس-تريل نموا مضاعفا في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك زيادة بنسبة 32% في دولة الإمارات، و25% في الكويت. وبرزت قطر كأفضل الأسواق أداء بزيادة قدرها 32%، فيما شهدت دولة الإمارات زيادة في المبيعات بنسبة 16%، بينما سجلت البحرين زيادة بنسبة 11%. وحققت سيارة باترول مكاسب ملحوظة في هذه الأسواق، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 80% في قطر، وأكثر من 30% في كل من دولة الإمارات والبحرين.
وبرهن أداء المنتجات في منطقة الشرق الأوسط على قوة محفظة أعمال نيسان، حيث حققت باثفايندر زيادة ملحوظة بنسبة 96% على أساس سنوي، مدفوعة بطلب قوي في دولة الإمارات. فيما شهدت سيارة «KICKS» زيادة إقليمية بنسبة 28%، مع أداء قوي بشكل خاص في دولة الإمارات والبحرين. وقد تعزز هذا الزخم بإطلاق «KICKS» الجديدة كليا في فبراير 2025، والتي تميزت بالخصائص المحسنة وتصميمها المحدث الذي حاز إعجاب السائقين خاصة من فئة الشباب والمعاصرين الذين يفضلون الاعتماد على التقنيات في المنطقة.
ومع دخول السنة المالية 2025، تستند نيسان إلى أسس متينة، حيث عززت مجموعة منتجاتها بطرازات مميزة وطرحت منتجات جديدة مبتكرة. واستنادا إلى هذا الزخم، ستواصل نيسان في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق التقدم خلال السنة المالية 2025 بتطوير المنتجات وإطلاق طرازات جديدة في جميع أنحاء المنطقة. ومع طرح سيارتي «ماغنايت» و«KICKS» الجديدتين مؤخرا، تعزز نيسان عروضها من السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات والكروس أوفر، ومواصلة تركيزها على تلبية تطلعات المتنامية لعملائها على هذه الفئات من السيارات. وبفضل التزامها بالابتكار والجودة والتفاعل مع العملاء، تستعد نيسان لتحقيق نمو مستدام في أسواق منطقة الشرق الأوسط.
ومن خلال التعاون العريق الممتد لأكثر من 75 عاما مع شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت، فإن نيسان البابطين تسعى لتقديم أحدث الإصدارات إلى السوق الكويتي لمواكبة التطورات العالمية ولتلبية احتياجات العملاء في الكويت، بالإضافة لشبكة خدمات ما بعد البيع في جميع أنحاء دولة الكويت، لضمان تجربة تملك سلسة ومريحة.
أعلنت شركة نيسان نمو مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10% على أساس سنوي للسنة المالية 2024 (أبريل 2024 - مارس 2025). وحققت وحدة أعمالها الإقليمية، التي تغطي 18 سوقا، تشمل دول الخليج، والعراق، ودول المشرق العربي ورابطة الدول المستقلة، نتائج قوية مدفوعة بزيادة الطلب على فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات والكروس أوفر، والتي مثلت أكثر من 55% من إجمالي حجم المبيعات.
وقد سجلت طرازات نيسان من فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات ارتفاعا في مبيعاتها بنسبة 17% في منطقة الشرق الأوسط على أساس سنوي، مدفوعة بالكشف العالمي الأول لسيارة نيسان باترول الجديدة كليا في أبوظبي. وقد شهدت طرازات باترول زيادة في المبيعات بنسبة 21%. وفي ختام السنة المالية 2024، وسعت نيسان نطاق سياراتها من فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات بطرح سيارة «ماغنايت»، وهي سيارة رياضة مدمجة متعددة الاستخدامات، تم طرحها إقليميا في السعودية، لتقدم خيارا اقتصاديا لحياة المدينة.
ولعبت أسواق الخليج دورا رئيسيا في دفع نمو المبيعات الإقليمية. وشهدت هذه الأسواق ارتفاعا في المبيعات بنسبة 16%، حيث سجلت اكس-تريل نموا مضاعفا في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك زيادة بنسبة 32% في دولة الإمارات، و25% في الكويت. وبرزت قطر كأفضل الأسواق أداء بزيادة قدرها 32%، فيما شهدت دولة الإمارات زيادة في المبيعات بنسبة 16%، بينما سجلت البحرين زيادة بنسبة 11%. وحققت سيارة باترول مكاسب ملحوظة في هذه الأسواق، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 80% في قطر، وأكثر من 30% في كل من دولة الإمارات والبحرين.
وبرهن أداء المنتجات في منطقة الشرق الأوسط على قوة محفظة أعمال نيسان، حيث حققت باثفايندر زيادة ملحوظة بنسبة 96% على أساس سنوي، مدفوعة بطلب قوي في دولة الإمارات. فيما شهدت سيارة «KICKS» زيادة إقليمية بنسبة 28%، مع أداء قوي بشكل خاص في دولة الإمارات والبحرين. وقد تعزز هذا الزخم بإطلاق «KICKS» الجديدة كليا في فبراير 2025، والتي تميزت بالخصائص المحسنة وتصميمها المحدث الذي حاز إعجاب السائقين خاصة من فئة الشباب والمعاصرين الذين يفضلون الاعتماد على التقنيات في المنطقة.
ومع دخول السنة المالية 2025، تستند نيسان إلى أسس متينة، حيث عززت مجموعة منتجاتها بطرازات مميزة وطرحت منتجات جديدة مبتكرة. واستنادا إلى هذا الزخم، ستواصل نيسان في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق التقدم خلال السنة المالية 2025 بتطوير المنتجات وإطلاق طرازات جديدة في جميع أنحاء المنطقة. ومع طرح سيارتي «ماغنايت» و«KICKS» الجديدتين مؤخرا، تعزز نيسان عروضها من السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات والكروس أوفر، ومواصلة تركيزها على تلبية تطلعات المتنامية لعملائها على هذه الفئات من السيارات. وبفضل التزامها بالابتكار والجودة والتفاعل مع العملاء، تستعد نيسان لتحقيق نمو مستدام في أسواق منطقة الشرق الأوسط.
ومن خلال التعاون العريق الممتد لأكثر من 75 عاما مع شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت، فإن نيسان البابطين تسعى لتقديم أحدث الإصدارات إلى السوق الكويتي لمواكبة التطورات العالمية ولتلبية احتياجات العملاء في الكويت، بالإضافة لشبكة خدمات ما بعد البيع في جميع أنحاء دولة الكويت، لضمان تجربة تملك سلسة ومريحة.
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