إنفيديا تسجل إنجازا تاريخيا كأول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار

شهدت الأسواق العالمية انتعاشا قويا منذ القاع الذي بلغته في أوائل أبريل، وخلال الليلة الماضية، سجلت إنفيديا إنجاز تاريخيا، حيث أصبحت أول شركة على الإطلاق تتجاوز القيمة السوقية البالغة 4 تريليونات دولار أميركي، معززة مكانتها كواحدة من أكثر الأسهم تفضيلا في وول ستريت. وارتفعت أسهم الشركة الرائدة في تصميم الرقائق بنسبة 2.4% لتصل إلى 164 دولارا، مستفيدة من الارتفاع المستمر في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكرته «رويترز».و«مايكروسوفت» هي ثاني أكبر شركة أميركية، بقيمة سوقية تبلغ 3.75 تريليونات دولار. وقد ارتفعت أسهمها في آخر تداولات بنسبة 1.3% لتصل إلى 503 دولارات.انتعشت أسهم شركة إنفيديا بنحو 74% من أدنى مستوياتها في أبريل، عندما تأثرت الأسواق العالمية بموجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.ومع ذلك، أدى التفاؤل بشأن توصل الشركاء التجاريين إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسهم الشركة مؤخرا، حيث بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق.وحققت إنفيديا قيمة سوقية قدرها تريليون دولار لأول مرة في يونيو 2023، واستمر هذا الارتفاع دون هوادة، حيث تضاعفت قيمتها السوقية بأكثر من 3 أضعاف في غضون عام تقريبا، أسرع من «آبل» و«مايكروسوفت»، الشركتين الأميركيتين الوحيدتين الأخريين اللتين تجاوزت قيمتهما السوقية 3 تريليونات دولار.ووفقا لجوش غيلبرت، محلل الأسواق في منصة eToro، فإن الصعود الصاروخي لإنفيديا يبرز الزخم الهائل لثورة الذكاء الاصطناعي، والتي لا تظهر أي بوادر للتباطؤ.لقد أصبحت إنفيديا بمنزلة «نبض السوق»، حيث تمثل نحو 7.5% من مؤشر S&P 500 وما يقارب 10% من مؤشر ناسداك 100. وكما كانت شركة آبل رمزا لعصر الهواتف الذكية، أصبحت إنفيديا اليوم مرادفا لعصر الذكاء الاصطناعي.وقد عززت نتائج أرباحها الأخيرة في مايو هذا الموقع المهيمن بفضل استمرار نمو الإيرادات وهوامش الربح التي تحسدها عليها الشركات الأخرى، بالإضافة إلى سيولة ضخمة تمكنها من مواصلة الابتكار.

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