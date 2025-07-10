إنفيديا تسجل إنجازا تاريخيا كأول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار

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إنفيديا تسجل إنجازا تاريخيا كأول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
(MENAFN- Al-Anbaa)
شهدت الأسواق العالمية انتعاشا قويا منذ القاع الذي بلغته في أوائل أبريل، وخلال الليلة الماضية، سجلت إنفيديا إنجاز تاريخيا، حيث أصبحت أول شركة على الإطلاق تتجاوز القيمة السوقية البالغة 4 تريليونات دولار أميركي، معززة مكانتها كواحدة من أكثر الأسهم تفضيلا في وول ستريت. وارتفعت أسهم الشركة الرائدة في تصميم الرقائق بنسبة 2.4% لتصل إلى 164 دولارا، مستفيدة من الارتفاع المستمر في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكرته «رويترز».
و«مايكروسوفت» هي ثاني أكبر شركة أميركية، بقيمة سوقية تبلغ 3.75 تريليونات دولار. وقد ارتفعت أسهمها في آخر تداولات بنسبة 1.3% لتصل إلى 503 دولارات.
انتعشت أسهم شركة إنفيديا بنحو 74% من أدنى مستوياتها في أبريل، عندما تأثرت الأسواق العالمية بموجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومع ذلك، أدى التفاؤل بشأن توصل الشركاء التجاريين إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسهم الشركة مؤخرا، حيث بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق.
وحققت إنفيديا قيمة سوقية قدرها تريليون دولار لأول مرة في يونيو 2023، واستمر هذا الارتفاع دون هوادة، حيث تضاعفت قيمتها السوقية بأكثر من 3 أضعاف في غضون عام تقريبا، أسرع من «آبل» و«مايكروسوفت»، الشركتين الأميركيتين الوحيدتين الأخريين اللتين تجاوزت قيمتهما السوقية 3 تريليونات دولار.
ووفقا لجوش غيلبرت، محلل الأسواق في منصة eToro، فإن الصعود الصاروخي لإنفيديا يبرز الزخم الهائل لثورة الذكاء الاصطناعي، والتي لا تظهر أي بوادر للتباطؤ.
لقد أصبحت إنفيديا بمنزلة «نبض السوق»، حيث تمثل نحو 7.5% من مؤشر S&P 500 وما يقارب 10% من مؤشر ناسداك 100. وكما كانت شركة آبل رمزا لعصر الهواتف الذكية، أصبحت إنفيديا اليوم مرادفا لعصر الذكاء الاصطناعي.
وقد عززت نتائج أرباحها الأخيرة في مايو هذا الموقع المهيمن بفضل استمرار نمو الإيرادات وهوامش الربح التي تحسدها عليها الشركات الأخرى، بالإضافة إلى سيولة ضخمة تمكنها من مواصلة الابتكار.
شهدت الأسواق العالمية انتعاشا قويا منذ القاع الذي بلغته في أوائل أبريل، وخلال الليلة الماضية، سجلت إنفيديا إنجاز تاريخيا، حيث أصبحت أول شركة على الإطلاق تتجاوز القيمة السوقية البالغة 4 تريليونات دولار أميركي، معززة مكانتها كواحدة من أكثر الأسهم تفضيلا في وول ستريت. وارتفعت أسهم الشركة الرائدة في تصميم الرقائق بنسبة 2.4% لتصل إلى 164 دولارا، مستفيدة من الارتفاع المستمر في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكرته «رويترز».
و«مايكروسوفت» هي ثاني أكبر شركة أميركية، بقيمة سوقية تبلغ 3.75 تريليونات دولار. وقد ارتفعت أسهمها في آخر تداولات بنسبة 1.3% لتصل إلى 503 دولارات.
انتعشت أسهم شركة إنفيديا بنحو 74% من أدنى مستوياتها في أبريل، عندما تأثرت الأسواق العالمية بموجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومع ذلك، أدى التفاؤل بشأن توصل الشركاء التجاريين إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسهم الشركة مؤخرا، حيث بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق.
وحققت إنفيديا قيمة سوقية قدرها تريليون دولار لأول مرة في يونيو 2023، واستمر هذا الارتفاع دون هوادة، حيث تضاعفت قيمتها السوقية بأكثر من 3 أضعاف في غضون عام تقريبا، أسرع من «آبل» و«مايكروسوفت»، الشركتين الأميركيتين الوحيدتين الأخريين اللتين تجاوزت قيمتهما السوقية 3 تريليونات دولار.
ووفقا لجوش غيلبرت، محلل الأسواق في منصة eToro، فإن الصعود الصاروخي لإنفيديا يبرز الزخم الهائل لثورة الذكاء الاصطناعي، والتي لا تظهر أي بوادر للتباطؤ.
لقد أصبحت إنفيديا بمنزلة «نبض السوق»، حيث تمثل نحو 7.5% من مؤشر S&P 500 وما يقارب 10% من مؤشر ناسداك 100. وكما كانت شركة آبل رمزا لعصر الهواتف الذكية، أصبحت إنفيديا اليوم مرادفا لعصر الذكاء الاصطناعي.
وقد عززت نتائج أرباحها الأخيرة في مايو هذا الموقع المهيمن بفضل استمرار نمو الإيرادات وهوامش الربح التي تحسدها عليها الشركات الأخرى، بالإضافة إلى سيولة ضخمة تمكنها من مواصلة الابتكار.
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