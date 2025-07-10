ماكرون : الاعتراف بدولة فلسطين خطوة عادلة نحو السلام
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "اؤمن بمستقبل حل الدولتين الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها. اؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام".
وفي أبريل الماضي، كان ماكرون قد قال في مقابلة على قناة "فرانس 5": "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".
وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذا القرار لن يكون بهدف إرضاء أي طرف بعينه، بل لأنه "سيكون عادلا"، وفقا لما ذكره.
وأكد ماكرون في حديثه أنه يسعى لأن تكون فرنسا جزءا من "الديناميكية" الداعمة لهذا الاعتراف.
وقال ماكرون إن قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الطريق الوحيد نحو سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف الرئيس الفرنسي: "يجب أن نوحّد أصواتنا في باريس ولندن وفي كل مكان لإطلاق مسار سياسي جديد، يعيد الأمل ويقود إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأشار إلى أن الاعتراف لا ينبغي أن يكون مجرّد إجراء رمزي أو لإرضاء أي طرف، بل "خطوة عادلة" يجب أن تُؤخذ في سياق سياسي شامل من أجل السلام.
وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط تزايد الدعوات الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية كوسيلة لإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ سنوات
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