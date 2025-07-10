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ماكرون : الاعتراف بدولة فلسطين خطوة عادلة نحو السلام

ماكرون : الاعتراف بدولة فلسطين خطوة عادلة نحو السلام

2025-07-10 03:02:14
(MENAFN- Al-Bayan) دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، معتبرا أنه الطريق "الوحيد الذي يؤدي الى أفق للسلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "اؤمن بمستقبل حل الدولتين الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها. اؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام".

وفي أبريل الماضي، كان ماكرون قد قال في مقابلة على قناة "فرانس 5": "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذا القرار لن يكون بهدف إرضاء أي طرف بعينه، بل لأنه "سيكون عادلا"، وفقا لما ذكره.

وأكد ماكرون في حديثه أنه يسعى لأن تكون فرنسا جزءا من "الديناميكية" الداعمة لهذا الاعتراف.

وقال ماكرون إن قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الطريق الوحيد نحو سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "يجب أن نوحّد أصواتنا في باريس ولندن وفي كل مكان لإطلاق مسار سياسي جديد، يعيد الأمل ويقود إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأشار إلى أن الاعتراف لا ينبغي أن يكون مجرّد إجراء رمزي أو لإرضاء أي طرف، بل "خطوة عادلة" يجب أن تُؤخذ في سياق سياسي شامل من أجل السلام.

وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط تزايد الدعوات الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية كوسيلة لإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ سنوات

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