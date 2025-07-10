النفط يهبط مع تقييم تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي

MENAFN - Al-Bayan) تراجعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة اليوم "الخميس" في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 2.02 بالمئة إلى 68.77 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار أو 2.35 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل.

وهدد ترامب "الأربعاء" البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على صادراتها للولايات المتحدة، وذلك بعد خلاف علني مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ودعا الرئيس البرازيلي إلى اجتماع وزاري اليوم لاتخاذ قرار بشأن القيام برد فعل تجاه قرار ترامب، وذلك بعد أن ألمح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أمس إلى أن الرسوم الجمركية ستُقابل بإجراءات مماثلة.

وأعلن ترامب أيضا رسوما جمركية تتعلق بالنحاس والرقائق الإلكترونية والأدوية. وأرسلت إدارته رسائل بشأن الرسوم الجمركية إلى الفلبين والعراق وغيرهما، لتضاف هذه الرسائل إلى أكثر من عشر رسائل صدرت في وقت سابق من الأسبوع لدول من بينها الشريكين التجاريين الكبيرين كوريا الجنوبية واليابان.

وقال هاري تشيلينجيريان، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال، إن تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية في وقائع سابقة جعل السوق أقل تفاعلا مع تلك التطورات.

وأضاف "الناس في حالة ترقب إلى حد كبير، نظرا للطبيعة غير المنتظمة لعملية صنع السياسات والمرونة التي تظهرها الإدارة بشأن الرسوم الجمركية".

ووسط استمرار القلق إزاء الضغوط التضخمية الناجمة عن رسوم ترامب، أظهر محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" والذي نشر "الأربعاء" أن اثنين فقط من صناع السياسات بالبنك قالا في الاجتماع الذي عقد في منتصف يونيو إنهما يريان فرصة لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وعادة ما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الاقتراض وتقلل الطلب على النفط. ومن المنتظر أيضا أن توافق أوبك+ على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج لشهر سبتمبر أيلول في ظل استمرار التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية.