بيع أول "فيلا مرمزة" في دبي خلال 5 دقائق

MENAFN - Al-Bayan) نجحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في بيع أول فيلا مرمزة خلال خمس دقائق من طرحها في السوق عبر منصة ((بريبكو مِنت)) الخميس بقيمة 1.7 مليون درهم.

العقار عبارة عن فيلا مكونة من غرفتي نوم وتقع في منطقة دبي لاند، وتم تمويلها بالكامل خلال خمس دقائق عبر 169 مستثمراً ينتمون إلى 40 جنسية من المقيمين في دولة الإمارات، فيما بلغ متوسط حجم الاستثمار في العقار 10.355 درهماً.

وتبلغ القيمة السوقية المقدر للفيلا 1.8 مليون درهم، ولكن مولت اليوم بـ 1.7 مليون درهم، ما يمنح المستثمرين قيمة فورية ومكاسب مباشرة من خلال ملكية جزئية تبدأ من 2.000 درهم فقط.

ومع نجاح الدائرة في أول عملية بيع لفيلا مرمزة اليوم، تكون بذلك قد نجحت في بيع ثالث عقار مرمز في الإمارة منذ إطلاق المبادرة في 25 مايو الماضي.

يُدار مشروع ترميز العقارات في دبي ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع سلطة VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي Real Estate Sandbox، وتُدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند (Zand Bank) دور الشريك المصرفي الرسمي، لضمان تكامل مالي قوي وآمن.