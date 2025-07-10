بيع أول "فيلا مرمزة" في دبي خلال 5 دقائق

بيع أول "فيلا مرمزة" في دبي خلال 5 دقائق
العقار عبارة عن فيلا مكونة من غرفتي نوم وتقع في منطقة دبي لاند، وتم تمويلها بالكامل خلال خمس دقائق عبر 169 مستثمراً ينتمون إلى 40 جنسية من المقيمين في دولة الإمارات، فيما بلغ متوسط حجم الاستثمار في العقار 10.355 درهماً.
وتبلغ القيمة السوقية المقدر للفيلا 1.8 مليون درهم، ولكن مولت اليوم بـ 1.7 مليون درهم، ما يمنح المستثمرين قيمة فورية ومكاسب مباشرة من خلال ملكية جزئية تبدأ من 2.000 درهم فقط.
ومع نجاح الدائرة في أول عملية بيع لفيلا مرمزة اليوم، تكون بذلك قد نجحت في بيع ثالث عقار مرمز في الإمارة منذ إطلاق المبادرة في 25 مايو الماضي.
يُدار مشروع ترميز العقارات في دبي ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع سلطة VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي Real Estate Sandbox، وتُدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند (Zand Bank) دور الشريك المصرفي الرسمي، لضمان تكامل مالي قوي وآمن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مجلس الجامعة: الموافقة على مقترح اللائحة المالية المعدلة لمعيدي البعثة بجامعة الكويت
أطباء غزة يضطرون إلى زيادة عدد الرضع في الحضانات لمواجهة شبح نقص الوقود
"دبي للثقافة" تحصد جائزة "أفضل إطار حوكمة للذكاء الاصطناعي 2025"
كالاس: اتفاق مع إسرائيل بشأن إيصال المساعدات لغزة
الاتحاد الأوروبي يأسف للعقوبات الأميركية على مقرّرة الأمم المتحدة
شهيد إثر قصف مسيرة محيط مسجد بحي الزيتون