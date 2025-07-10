الإمارات وتشاد تبحثان تعزيز التعاون في القطاع المالي

MENAFN - Al-Bayan) بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، مع معالي طاهر حامد أنقلين، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

حضر اللقاء بديوان الوزارة بدبي من الجانب التشادي معالي غوبولوفانغا ماتيي، وزير التجارة والصناعة، ومعالي فاطمة غوكوني ودي، وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية، ومعالي فاطمة الجنيه غارفا، وزيرة منتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج، وسعادة عمر تيقن إديبي بيردي سفير جمهورية تشاد لدى دولة الإمارات.

تناول الجانبان خلال اللقاء أهمية تنمية الشراكات المؤسسية، وتفعيل قنوات التعاون المالي بين البلدين.

وأكد الحسيني التزام دولة الإمارات بدعم جهود التعاون المالي مع الدول الصديقة واصفا تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات في المجالات المالية بأنه ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل المالي الحكومي وتحقيق الاستدامة المالية.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل في المجالات ذات الصلة، بما يعكس حرص البلدين على ترسيخ التعاون الثنائي وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.