الإمارات وتشاد تبحثان تعزيز التعاون في القطاع المالي

الإمارات وتشاد تبحثان تعزيز التعاون في القطاع المالي
حضر اللقاء بديوان الوزارة بدبي من الجانب التشادي معالي غوبولوفانغا ماتيي، وزير التجارة والصناعة، ومعالي فاطمة غوكوني ودي، وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية، ومعالي فاطمة الجنيه غارفا، وزيرة منتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج، وسعادة عمر تيقن إديبي بيردي سفير جمهورية تشاد لدى دولة الإمارات.
تناول الجانبان خلال اللقاء أهمية تنمية الشراكات المؤسسية، وتفعيل قنوات التعاون المالي بين البلدين.
وأكد الحسيني التزام دولة الإمارات بدعم جهود التعاون المالي مع الدول الصديقة واصفا تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات في المجالات المالية بأنه ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل المالي الحكومي وتحقيق الاستدامة المالية.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل في المجالات ذات الصلة، بما يعكس حرص البلدين على ترسيخ التعاون الثنائي وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.
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