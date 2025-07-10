أورلوجساعة فلكية عمرها 600 سنة ومسحورة برقم 4!

MENAFN - Al-Bayan) تتراقص في أفق براغ القديمة ساعة" أورلوج، "تلك التحفة الفلكية العتيقة التي تتوشح عباءة من الأسرار واللوحات القوطية التصميم، وتحمل في طياتها تاريخًا يمتد لأكثر من600 عام، شاهدة على عصور من الحضارة والخيال، وعلى لعنةٍ قديمة تحوم حولها كظل من أساطير الزمن، يُقدر أن حوالي 3.5 مليون سائح يزورون الساعة كل عام، لمشاهدتها وهي تتراقص وتتحرك، وفقًا لإحصائيات وزارة السياحة التشيكية.

تلك الساعة العجيبة، التي تتخذ من مركز المدينة القديمة مسرحًا لعرض سحرها، ليست مجرد جهاز يعرض الوقت، بل هي لوحة فنية متحركة، تتراقص فيها أصابع الزمن، وتتناغم فيها رموز الفلك والدين، في مشهد يعكس عبقرية الإنسان في استحضار الزمن وصناعته.

كانت تُستخدم كعلامة لبدء الاحتفالات والمهرجانات، وتم تصميمها في الأصل لتكون أكثر من مجردرمز للمدينة او اعلان الوقت، فهي بمثابة مرصد فلكي متحرك، يعكس حركة الكواكب، والأبراج، والأجرام السماوية، بطريقة فنية دقيقة، استنادًا إلى نظريات فلكية حديثة.

ومن جانب اخر تُعد ساعة "أورلوج" من أقدم الساعات الفلكية في العالم، والتي لا تزال في خدمة العامة منذ إنشائها عام 1410، أي قبل 615 سنة، وتُصنف كثالث أقدم ساعة فلكية لا تزال تعمل حتى اليوم، بعد ساعة "ساكور" في إسبانيا، وساعة "أراخون" في فرنسا، ووفقًا للموسوعة العالمية للآثار.

هذه الساعة العملاقة وتُعد من أروع إنجازات الهندسة في العصور الوسطى، يبلغ قطرها حوالي 9 أقدام ونصف، تحتوي على أكثر من 300 قطعة ميكانيكية، وتُشغل بواسطة أكثر من 30 فردًا من الحرفيين والمهندسين على مر العصور، وتُعدّ من أروع روائع الهندسة الميكانيكية في التاريخ.

تحتوي الساعة على 4 أجزاء رئيسية، منها 4 تماثيل متحركة تمثل "الخطايا السبع المميتة": الموت، الطمع، الجشع، والتمرّد، والتي تظهر عند كل ساعة معلنة انتهاء دورة زمنية، وتُصدر أصواتًا مهيبة، كما أن تمثال الهيكل العظمي، وهو رمز الموت، يقرع جرسًا يرن في أرجاء المدينة، محذرًا من عبث الإنسان بزمنه.

أما عن صيغة الأرقام، فهي لا حصر لها، إذ تُظهر الساعة وقتًا وفقًا 4 أنماط زمنية: الزمن البابلي، الزمن البوهيمي القديم، وكذلك الزمن الألماني، والزمن النجمي، مع وجود علامات الأبراج التي تتتبع مسار الشمس والكواكب، وهو نظام فريد من نوعه في العالم، يستند إلى مخطط دقيق وضعه عالم الفلك جان شنديل في القرن الــ15، والذي استُلهم من الأسطرلابات القديمة.

ويُذكر أن الساعة تعرض أكثر من 2000 سنة من الزمن الفلكي بشكل دائم ودقيق، وتروى الأساطير أن الساعة كانت محاطة بلعنة غامضة، إذ يُقال إن صانعها، الذي أُعطي مهمة تصميمها بالكامل فقئت عيناه على يد 4 من سكان المدينة حتي لا يصنع نسخة أخرى منها ، حاول أن يوقفها عن العمل 4 مرات ، فمات غريبًا، أو أصابه الجنون، وأصبحت حكايا لعنة تلاحق من يعبث بزمنها.

وفقًا لأسطورة شهيرة، أن أحد الصانعين، بعد 4 سنوات الذي حاول أن يوقف الساعة، فمات أيضا في ظروف غامضة، و أصيبت الساعة بخراب مرعب عندما حاول أحدهم إصلاحها، مما دفع الحاكم في القرون الوسطى إلى أن يضع 4 حراس في كل مناوبة ليلاً، لمنع العبث بآلياتها.

وفي زمن الحرب، تحديدًا خلال الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية، تعرضت الساعة لأضرار بالغة، إذ أُطلقت عليها نيران القوات المعادية، وأُحرقت تماثيل الرسل، وتوقف الزمن لــــ4 سنوات كاملة، حتى قام المهندس فويتيخ سوتشاردا بعمليات إصلاح جريئة بعد تحرير المدينة عام 1945، واستعادتها إلى سابق عهدها، لتظل شاهدة على صمود المدينة وروح الإنسان التشيكي وفقا لموسوعة براغ التاريخية.

على مر القرون، أُضيفت إلى الساعة رموز جديدة، ففي عام 1865، أُدخلت 3 تماثيل جديدة، وأُضيفت أصوات الأجراس، وأُعيد تفعيلها بعد أن كانت مهجورة لسنوات.

وفي عام 2018، تم ترميمها بشكل كامل، حيث استبدلت الآلية القديمة، وأُعيدت إليها حيويتها، في عملية استغرقت 4 سنوات، وأُعيدت التماثيل إلى وضعها الأصلي، مع تحديث الآليات لتعمل بأحدث التقنيات، ولكن مع الحفاظ على أصالتها التاريخية وفقا لتقرير اليونسكو.