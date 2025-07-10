ميرتس يحض ترامب على البقاء إلى جانب الأوروبيين

MENAFN - Al-Bayan) دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم "الخميس" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "البقاء إلى جانب الأوروبيين" لدعم أوكرانيا، منتقدا في الوقت عينه سلوفاكيا التي تعرقل فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال ميرتس خلال إحاطة صحافية في روما على هامش مؤتمر إعمار أوكرانيا "ابقوا إلى جانبنا وابقوا إلى جانب الأوروبيين، فنحن على الموجة نفسها ونسعى إلى نظام سياسي مستقرّ في هذا العالم". وأكّد موجّها كلامه إلى روسيا "لن نستسلم".

وانتهز المستشار الألماني هذا المؤتمر للطلب من سلوفاكيا عدم استخدام حقّ الفيتو لتعطيل الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الموجّهة ضدّ روسيا.

وصرّح ميرتس "نحضّر الرزمة الرقم 18. وليس في الاتحاد الأوروبي سوى دولة واحدة لم تؤيّد بعد العقوبات في حقّ روسيا. وأحضّ سلوفاكيا ورئيس وزرائها على التوقّف عن المعارضة".

ويلجأ رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إلى حقّ النقض للضغط على الاتحاد الأوروبي كي يضمن إمداد بلده بالغاز، في وقت يسعى التكتّل إلى وقف واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول 2027.

وفي مداخلة أخرى في روما، أكّد ميرتس نيّة بلده شراء أنظمة دفاع جوّي من طراز "باتريوت" لأوكرانيا من الولايات المتحدة. وسبق أن أثارت أوساط المستشار هذه الفكرة الأسبوع الماضي.

وقال ميرتس "نحن مستعدّون أيضا لشراء أنظمة باتريوت إضافية من الولايات المتحدة لتوفيرها لأوكرانيا".

وكشف أنه تطرّق إلى هذه المسألة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي قبل أسبوع. وصرّح "طلبت منه تسليم هذه الأنظمة.

والأمريكيون يحتاجون إليها بدورهم، لكنهم يملكون أيضا عددا كبيرا منها"، مشيرا إلى أن القرار النهائي في هذا الصدد لم يتّخذ بعد.

وقد تصل كلفة منظومة "باتريوت" إلى 2,5 مليار دولار لدى تصديرها وقد يبلغ سعر كلّ صاروخ فيها 10 ملايين دولار لدى تصديره، بحسب خبراء.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة، حصلت أوكرانيا على عدّة منظومات "باتريوت" من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا.