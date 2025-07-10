روبيو: متفائلون بشأن اتفاق غزة

MENAFN - Al-Bayan) قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "الخميس"، إن الولايات المتحدة متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

واضاف روبيو للصحافيين على هامش اجتماع لدول جنوب شرق آسيا في كوالالمبور "نحن متفائلون. أود أن أقول إننا نأمل في نهاية المطاف أن ينتقلوا إلى محادثات مباشرة". لكنه حذّر من أننا "شهدنا سابقا فشل المفاوضات في هذه المرحلة".

وقال "أعتقد أننا نقترب من تحقيق هدفنا، وربما نكون أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة، ونحن متفائلون، لكننا ندرك أيضا أن التحديات لا تزال قائمة".

وأشار تحديدا إلى "رفض حماس نزع سلاحها، الأمر الذي من شأنه أن يُنهي النزاع على الفور" في حين أن إسرائيل، على قوله، "أبدت مرونة معينة".

وأعلنت حماس الخميس معارضتها لاتفاق هدنة يُبقي على وجود عسكري اسرائيلي في غزة مع موافقتها على الإفراج عن عشرة رهائن محتجزين في القطاع حيث أسفر القصف "الخميس" عن مقتل العشرات، وفق الدفاع المدني.

بعد 21 شهراً من الحرب، استمرت المفاوضات الصعبة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطر والولايات المتحدة ومصر، لليوم الخامس على التوالي في الدوحة.

