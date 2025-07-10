الأمم المتحدة تطالب واشنطن برفع العقوبات عن فرانشيسكا ألبانيزي

الأمم المتحدة تطالب واشنطن برفع العقوبات عن فرانشيسكا ألبانيزي
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: ((أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة)) عن فرانشيسكا ألبانيزي.
ودعا إلى وقف ((الهجمات والتهديدات)) ضد الأشخاص المعيّنين من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن واشنطن بصدد فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وأكد على منصة ((إكس)) أن ذلك ((بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أمريكيين وإسرائيليين)).
ولم تُعلن أي تفاصيل بعد بشأن العقوبات.واعتبرت ألبانيزي، الخميس، أن العقوبات الأمريكية بحقها ((مصممة لإضعاف مهمتها)).
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا ((سأستمر في القيام بما يتعين علي القيام به))، حتى وإن شكل ذلك ((تحدياً)).وجاء الإعلان بعدما فرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وتقضي العقوبات بحظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يملكنها في البلاد.وتستهدف هذه الإجراءات عادة مجرمين أو قادة سياسيين في دول معادية، وليس قضاة.
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