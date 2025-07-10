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الأمم المتحدة تطالب واشنطن برفع العقوبات عن فرانشيسكا ألبانيزي

الأمم المتحدة تطالب واشنطن برفع العقوبات عن فرانشيسكا ألبانيزي

2025-07-10 03:01:47
(MENAFN- Al-Bayan) دعت الأمم المتحدة، الخميس، الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها فرض عقوبات على المقررة الخاصة الأممية للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي بسبب انتقادها السياسة الأمريكية في غزة واتهامها إسرائيل بارتكاب ((إبادة جماعية)).

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: ((أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة)) عن فرانشيسكا ألبانيزي.

ودعا إلى وقف ((الهجمات والتهديدات)) ضد الأشخاص المعيّنين من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن واشنطن بصدد فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد على منصة ((إكس)) أن ذلك ((بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أمريكيين وإسرائيليين)).

ولم تُعلن أي تفاصيل بعد بشأن العقوبات.واعتبرت ألبانيزي، الخميس، أن العقوبات الأمريكية بحقها ((مصممة لإضعاف مهمتها)).

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا ((سأستمر في القيام بما يتعين علي القيام به))، حتى وإن شكل ذلك ((تحدياً)).وجاء الإعلان بعدما فرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وتقضي العقوبات بحظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يملكنها في البلاد.وتستهدف هذه الإجراءات عادة مجرمين أو قادة سياسيين في دول معادية، وليس قضاة.

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