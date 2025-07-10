"دافز" تعلن افتتاح أول عيادة ذكية لـ "فقيه هيلث" في دبي

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي ((دافز))، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز))، بالتعاون مع ((فقيه هيلث))، عن افتتاح ((فقيه سمارت كلينيك))، والتي تعد أول عيادة ذكية لـ ((فقيه هيلث)) على مستوى دبي، وذلك ضمن مجتمع ((دافز)) الذي يضم أكثر من ألف موظف وما يزيد على شركة، مما يؤكد على مكانتها كإحدى أبرز مراكز الأعمال في دبي.

جرى الافتتاح بحضور آمنة لوتاه، مدير عام ((دافز))، والدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((فقيه هيلث)) والرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين، في خطوة تعكس التزام ((دافز)) المستمر بتعزيز جودة الحياة ودعم بيئة الأعمال المتكاملة.

وتتميّز العيادة بموقع استراتيجي في قلب ((دافز))، ما يُسهّل على موظفي المنطقة الحرة ومحيطها الوصول إلى رعاية صحية متقدمة بكل يُسر وسلاسة. وتقدم العيادة نموذجاً مبتكراً في الرعاية، اعتماداً على أحدث تقنيات التشخيص والرعاية الذكية من خلال الربط الرقمي المباشر مع شبكة الاستشاريين في مستشفى فقيه الجامعي، مما يغني المرضى عن الحاجة لزيارة المستشفى في العديد من الحالات.

وفي هذا الإطار، قالت آمنة لوتاه: "يمثل افتتاح أول عيادة ذكية في ((دافز)) إضافة نوعية لقائمة الخدمات المتنوعة تماشياً مع التزامنا بتوفير بيئة أعمال متكاملة ترتقي بجودة الحياة، وتسهم في استقطاب الاستثمارات، وتعزز إنتاجية الموظفين عبر خدمات نوعية متقدمة، حيث توفر العيادة تجربة رعاية متخصصة تركز على المريض وتمثل نقلة نوعية على صعيد الخدمات الصحية الذكية".

من جانبه، قال الدكتور مهيمن عبد الغني: "تمثل هذه العيادة إنجازاً محورياً في رحلتنا لتقديم رعاية صحية تركز على المريض، مدعومة بحلول رقمية متقدمة تعزز التكامل بين العيادات والمستشفى. وهي خطوة تؤكد التزامنا بتوفير خدمات صحية عالية الجودة، يسهل الوصول إليها داخل مجتمعات العمل".