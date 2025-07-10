بتصميم مستلهم من الغاف مستشفي حمدان بن راشد يحصد ذهبية في وورلد آركيتكتشر نيوز

فاز تصميم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان التابع لـ"دبي الصحية" بالجائزة الذهبية ضمن فئة مشاريع الرعاية الصحية المستقبلية 2024، في جوائز "وورلد آركيتكتشر نيوز" العالمية



وتهدف جوائز "وورلد آركيتكتشر نيوز" إلى تسليط الضوء على أبرز التصاميم المعمارية المتميزة على المستوى الدولي في مجالات متعددة، ويتم تقييم المشاريع المقترحة من قبل نخبة من الخبراء الدوليين في مجال العمارة، الذين يوظفون خبراتهم لدعم التميز في مجال التصميم المعماري على مستوى العالم. وتُعنى جائزة "مشاريع الرعاية الصحية المستقبلية 2024" بتكريم التصاميم المبتكرة والفريدة التي لا تزال قيد التطوير.

بهذه المناسبة قال ديفيد مارتن، المهندس المعماري ومدير التصميم العالمي في ستانتك، "الشركة الهندسية المنفذة لتصميم المستشفى: "نفخر بحصول تصميم المستشفى الجديد على هذه الجائزة المرموقة. حرصنا منذ البداية على ابتكار مساحة تلبي المتطلبات الوظيفية لمرفق صحي متطور، وتوفير بيئة علاجية تعزز الصحة النفسية للمرضى والفرق الطبية على حد سواء. ويعكس هذا التكريم جهود "دبي الصحية" في إعادة رسم ملامح مستقبل خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السرطان، حيث قدمت دعماً متواصلاً أسهم في تطوير التصميم في مختلف مراحله."

وقد استُلهم تصميم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان من شجرة الغاف الوطنية، التي تُعد رمزاً ثقافياً في دولة الإمارات وتعكس هويتها. ويتبع المستشفى نهجاً محوره المريض، حيث شارك في تصميمه مرضى السرطان، ما يعكس التزام "دبي الصحية" بتقديم تجربة علاجية متكاملة تجمع بين الكفاءة الطبية والراحة النفسية. وسيمتاز المبنى بساحة مركزية مفتوحة تسمح بنفاذ الضوء الطبيعي إلى مختلف أجزائه، فضلاً عن مساحات خضراء تسهم في توفير بيئة علاجية هادئة تعزز شعور المرضى بالارتياح.

من جانبها، قالت سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس إدارة "دبي الصحية"، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة ورئيس اللجنة التوجيهية في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان: "نفخر بحصول مستشفى حمدان بن راشد للسرطان على هذا التقدير العالمي، الذي جاء ثمرة عمل جماعي شارك فيه مختلف الأطراف من المرضى والأطباء وقادة القطاع الصحي، إلى جانب المهندسين المعماريين، حيث توحّدت رؤاهم لتصميم مستشفى يُجسّد رؤية إنسانية متكاملة تتماشى مع عهد "دبي الصحية"، 'المريض أولاً '. ونثمّن جهود جميع من ساهموا في دعم هذا المشروع الحيوي، وفي مقدّمتهم المتبرعون الذين لا يزال عطاؤهم عبر "مؤسسة الجليلة"، يساهم في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس."

يُعد مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، الذي يجري إنشاؤه حالياً في قلب مدينة دبي الطبية – المرحلة الثانية، أول مستشفى متكامل لعلاج مرضى السرطان في دبي.

يمتد المستشفى على مساحة 59 ألف متر مربع ويضم 53 عيادة متخصصة، و21 مساحة للأبحاث الإكلينيكية، و60 غرفة للحقن الوريدي، و10 غرف للرعاية العاجلة، و5 غرف للعلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى 116 سريراً للمرضى و19 حديقة هادئة صُمّمت لراحة المرضى وذويهم.

سيُشكل المستشفى الذي يتم تصميمه وفق أعلى معايير الاستدامة، صرحاً طبياً شاملاً. وسيقدّم خدمات متكاملة تشمل التشخيص المبكر والعلاج المتخصص، وصولاً إلى الرعاية الشاملة، وذلك عبر كوادر طبية متعددة التخصصات. كما سيركز على الأبحاث السريرية الرائدة لتطوير علاجات نوعية، بهدف وضع معايير جديدة في علاج السرطان