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"الخارجية" و"الحرس الوطني" ينفذان مهمة إسعاف جوي لمصابة في الكويت

"الخارجية" و"الحرس الوطني" ينفذان مهمة إسعاف جوي لمصابة في الكويت

2025-07-10 03:01:46
(MENAFN- Al-Bayan) فذت وزارة الخارجية بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، وسفارة دولة الإمارات في الكويت، مهمة إسعاف جوي لمصابة في العقد الثامن من العمرتعرضت لحالة طبية طارئة خلال تواجدها في دولة الكويت الشقيقة.

وبتعاون ودعم السلطات الكويتية، تم نقل المصابة عبر الإسعاف الجوي إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لاستكمال العلاج بعد تَلقيها العلاج في دولة الكويت.

وفي هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها للسلطات الكويتية على تعاونها الكبير ودورها البارز في تقديم الدعم لسفارة الدولة في الكويت، مما أسهم في إنجاح مَهمة الإسعاف الجوي.

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