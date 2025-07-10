"الخارجية" و"الحرس الوطني" ينفذان مهمة إسعاف جوي لمصابة في الكويت

"الخارجية" و"الحرس الوطني" ينفذان مهمة إسعاف جوي لمصابة في الكويت
وبتعاون ودعم السلطات الكويتية، تم نقل المصابة عبر الإسعاف الجوي إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لاستكمال العلاج بعد تَلقيها العلاج في دولة الكويت.
وفي هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها للسلطات الكويتية على تعاونها الكبير ودورها البارز في تقديم الدعم لسفارة الدولة في الكويت، مما أسهم في إنجاح مَهمة الإسعاف الجوي.
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