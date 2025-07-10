وليد العوضي يفوز برئاسة اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة "الأيوسكو" العالمية

وليد العوضي يفوز برئاسة اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة "الأيوسكو" العالمية
ويجسد انتخاب وليد العوضي لرئاسة اللجنة المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي واستثماري متنامي الأهمية.
وسيتولى العوضي تمثيل لجنة AMERC في مجلس إدارة الأيوسكو، الذي يضم 34 عضواً من أبرز الهيئات التنظيمية لأسواق الأوراق المالية حول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأيوسكو، التي تأسست في عام 1983، تُعد المرجعية العالمية لوضع المعايير الدولية لتنظيم أسواق الأوراق المالية، وتضم في عضويتها أكثر من 200 هيئة رقابية ومؤسسة مالية من مختلف أنحاء العالم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مجلس الجامعة: الموافقة على مقترح اللائحة المالية المعدلة لمعيدي البعثة بجامعة الكويت
أطباء غزة يضطرون إلى زيادة عدد الرضع في الحضانات لمواجهة شبح نقص الوقود
"دبي للثقافة" تحصد جائزة "أفضل إطار حوكمة للذكاء الاصطناعي 2025"
كالاس: اتفاق مع إسرائيل بشأن إيصال المساعدات لغزة
الاتحاد الأوروبي يأسف للعقوبات الأميركية على مقرّرة الأمم المتحدة
شهيد إثر قصف مسيرة محيط مسجد بحي الزيتون