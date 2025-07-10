وليد العوضي يفوز برئاسة اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة "الأيوسكو" العالمية

MENAFN - Al-Bayan) فاز وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، إحدى اللجان الأربع التابعة لمنظمة الأيوسكو العالمية، والتي تضم في عضويتها 43 هيئة رقابية تمثل دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير البيئة التنظيمية للأسواق المالية في المنطقة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ويجسد انتخاب وليد العوضي لرئاسة اللجنة المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي واستثماري متنامي الأهمية.

وسيتولى العوضي تمثيل لجنة AMERC في مجلس إدارة الأيوسكو، الذي يضم 34 عضواً من أبرز الهيئات التنظيمية لأسواق الأوراق المالية حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأيوسكو، التي تأسست في عام 1983، تُعد المرجعية العالمية لوضع المعايير الدولية لتنظيم أسواق الأوراق المالية، وتضم في عضويتها أكثر من 200 هيئة رقابية ومؤسسة مالية من مختلف أنحاء العالم.