العربية للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق

MENAFN - Al-Bayan) أعلن مطار الشارقة استئناف تشغيل رحلاته المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق عبر شركة العربية للطيران وذلك بعد توقف دام عدة سنوات بواقع رحلتين يوميًا بين مطار الشارقة ومطار دمشق الدولي.

جاء تدشين الرحلة الأولى بعد استئناف هذا الخط وسط أجواء ترحيبية بحضور سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، و الدكتور زياد يحيى زهر الدين القنصل العام للجمهورية العربية السورية في الدولة، وعادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران إلى جانب عدد من المسؤولين والمدراء في هيئة مطار الشارقة الدولي وممثلي عن الجهات العاملة في المطار وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ودائرة العلاقات الحكومية بالشارقة.

وأكد المدفع أن استئناف الرحلات المباشرة بين الشارقة ودمشق يمثل محطة مهمة في مسيرة التوسّع الاستراتيجي التي ينتهجها المطار ويجسد التزامه الراسخ بتعزيز شبكة الربط الجوي وتيسير حركة السفر أمام مختلف فئات المسافرين، مُشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص المطار المستمر على جعل مطار الشارقة بوابة سفر متميزة للمسافرين والإسهام في تنمية الحركة الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية.

يأتي هذا القرار تلبيةً للطلب المتزايد على السفر بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية إلى جانب دور مطار الشارقة في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الشعبين الشقيقين .