"جوجل" تطلق ميزة تحويل الصور إلى فيديوهات

MENAFN - Al-Bayan) أطلقت ((جوجل)) ميزة جديدة لتحويل الصور إلى فيديوهات في تطبيق ((جيميني))، تسمح للمستخدمين بتحويل صورهم المفضلة إلى مقاطع فيديو مدتها ثماني ثوانٍ مع صوت. تتوفر هذه الميزة الجديدة لمشتركي Google AI Ultra وPro في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ابتداءً من اليوم.

كما تطلق جوجل أيضًا أداة Flow، وهي مخصصة لصناعة الأفلام والمدعومة بنماذج ((جوجل)) المتقدمة للذكاء الاصطناعي - Veo وImagen وGemini. يمكن أن تساعد Flow رواة القصص على استكشاف أفكارهم بلا حدود وإنشاء مقاطع ومشاهد سينمائية لقصصهم.

ولتحويل الصور إلى فيديوهات، حدّد ((مقاطع الفيديو)) من قائمة الأدوات في خانة الطلبات على Gemini وحمّل صورة. ثم، صف المشهد وأي تعليمات صوتية، وشاهد كيف تتحول صورتك الثابتة إلى فيديو ديناميكي. يمكن للمستخدمين الإبداع في تحريك الأشياء اليومية، أو إضفاء الحياة على رسوماتهم ولوحاتهم، أو إضافة حركة إلى مشاهد الطبيعة. بمجرد اكتمال الفيديو، يمكن للمستخدمين النقر على زر المشاركة أو تنزيله لمشاركته مع الأصدقاء والعائلة.

تأتي Flow بمجموعة من الميزات للمحترفين أو للمبتدئين:

- أدوات التحكم بالكاميرا: إتقان المشاهد بالتحكم المباشر في حركة الكاميرا والزوايا والمنظورات.

- بناء المشاهد (Scenebuilder): إمكانية تحرير المشاهد بسلاسة - مع تحديد شخصيات متناسقة.

- إدارة البيانات والمعلومات: سهولة إدارة وتنظيم جميع الطلبات في مكان واحد.

تم إنشاء أكثر من 40 مليون مقطع فيديو من Veo 3 عبر تطبيق Gemini و Flow خلال الأسابيع السبعة الماضية حول العالم. تتضمن جميع مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها علامة مائية مرئية لإظهار أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وعلامة مائية رقمية غير مرئية تسمّى SynthID.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى تطبيق Gemini، ومعرفة المزيد من التفاصيل حول Google AI Pro وUltra لتجربة Veo 3، أو التحقق من أداة Flow، أداة Google لصناعة الأفلام المدعمة بالذكاء الاصطناعي. سيتم إتاحة الميزات للأشخاص بشكل تدريجي ابتداءً من اليوم.