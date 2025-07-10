شركة NPCI الدولية تُوسّع نطاق اعتماد واجهة المدفوعات في الإمارات

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة NPCI الدولية للمدفوعات المحدودة (NIPL)، الذراع الدولية لمؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، عن تفاصيل تقدمها في توسيع نطاق قبول واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، في جميع أنحاء الإمارات، وكشفت عن المرحلة التالية من استراتيجيتها لتعزيز تكامل المنصة. يدعم هذا الجهد المستمر رؤية الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد غير النقدي، مع تعزيز تجارب الدفع عبر الحدود لملايين الهنود، الذين يسافرون بين البلدين سنوياً.

UPI نظام الدفع الفوري من حساب إلى حساب في الهند، يُمكّن من إجراء معاملات فورية وآمنة، عبر تطبيقات الهاتف المحمول. مع أكثر من 18 مليار معاملة شهرياً، نما النظام ليصبح أحد البنى التحتية الرائدة عالمياً في مجال الدفع الرقمي. بفضل بنيته المفتوحة والمتوافقة مع الأنظمة، وإطاره الأمني الصارم، يتكيف نظام UPI بسلاسة مع البيئات التنظيمية خارج الهند، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر منافذ السفر والتحويلات المالية ازدحاماً في الهند. ووفقاً لوزارة السياحة الهندية، يزور الإمارات العربية المتحدة أكثر من سبعة ملايين هندي سنوياً، ما يجعلهم أكبر فئة من الزوار الدوليين. يُعزز تمكين المسافرين من الدفع عبر تطبيقات الهاتف المحمول التي يستخدمونها في الهند سهولة الاستخدام، ويتيح للتجار في الإمارات العربية المتحدة، الوصول إلى قاعدة عملاء رقمية مُلِمّة. والنتيجة هي كفاءة أكبر، وإدارة أفضل للنقد، وتكاليف تشغيلية أقل للشركات.

قال ساتيش كومار سيفان القنصل العام الهندي في دبي والمناطق الشمالية: ((لن تعود تجربة الجالية الهندية والمسافرين الهنود إلى الإمارات العربية المتحدة كما كانت بعد التكامل التام لـ UPI مع منظومة المدفوعات الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدني أن NIPL تبذل جهوداً حثيثة ومتضافرة مع المؤسسات التجارية ومقدمي حلول الدفع والبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، لضمان توفير هذه التجربة السلسة للعملاء الهنود في أقرب وقت ممكن. سيُحدث التكامل التام لمنصات المدفوعات الرقمية لـ UPI الهندية، وAANI الإماراتية، ثورة حقيقية في منظومة معاملاتنا المالية الثنائية، وسيكون بمثابة ريشة في القبعة الاحتفالية للإنجازات الأولى التي حققتها الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة في شراكتنا الاقتصادية على مدى العقد الماضي)).

على مدار السنوات القليلة الماضية، أرسى شركة NIPL أساساً متيناً لـ UPI في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة ومقدمي حلول الدفع. وقد أتاحت الشراكات مع NeoPay (المشرق)، والشبكة الدولية وMagnati، قبول UPI القائم على رمز الاستجابة السريعة (QR)، عبر شبكة تجارية سريعة النمو. وتقبل منافذ البيع الرئيسة، مثل سوق دبي الحرة ولولو هايبر ماركت مدفوعات UPI بالفعل، ما يسمح للعملاء الهنود بتسوية مشترياتهم مباشرة من حساباتهم المصرفية الهندية.

قال ريتيش شوكلا العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة NPCI الدولية: في شركة NPCI الدولية، نفخر بتسريع اعتماد UPI في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو إنجاز لا يقتصر على توفير راحة لا مثيل لها لملايين المسافرين والمقيمين الهنود فحسب، بل يعزز أيضاً الجسر الرقمي بين الاقتصادين النابضين بالحياة. ويُعد توسعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، دليلاً على الثقة العالمية المتزايدة في ابتكارات الدفع الرقمي الهندية. من خلال تمكين مدفوعات سلسة وآمنة وفورية، نُمكّن الشركات والمستهلكين، على حد سواء، وندعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد غير النقدي، ونضع معايير جديدة للاتصال المالي عبر الحدود.