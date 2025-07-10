"كوفاس" العالمية تستكمل الاستحواذ على "سيدار روز"

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة ((كوفاس)) العالمية عن إتمام استحواذها الاستراتيجي على مجموعة ((سيدار روز)) العاملة في مجال خدمات المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط. وتتمتع ((سيدار روز)) بسجل حافل يمتد لأكثر من 25 عاماً، وتُعد من أبرز مزودي حلول المعلومات التجارية في المنطقة.

وفي سوق يتّسم بصعوبة الوصول إلى البيانات الموثوقة، ومع توقعات إيجابية لنمو اقتصادي مستدام؛ نجحت ((سيدار روز)) في بناء شبكة أعمال قوية مكنتها من تقديم بيانات دقيقة وموثوقة، تحظى بتقدير واسع من قبل عملائها، بما في ذلك العديد من الشركات العالمية.

وبموجب هذا الاستحواذ، أصبحت ((سيدار روز)) المزود الرئيسي للمعلومات لدى ((كوفاس)) في المنطقة. ومن المقرر أن تتولى ((سيدار روز)) مسؤولية تزويد ((كوفاس)) بكامل البيانات المطلوبة في مجالي تأمين الائتمان وخدمات المعلومات.

وبفضل هذا الاستحواذ، سوف يستفيد جميع عملاء ((كوفاس)) من البيانات المُحسّنة التي تقدمها الشركة.

وتُعد هذه الخطوة التوسعية نقلة نوعية لشركة ((كوفاس))، لا سيما أنها ستعزز بشكل كبير من قدرتها على إنتاج المعلومات في الأسواق التي تشهد تحديات في الوصول إلى البيانات الموثوقة.

كما يتماشى هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع أهداف خطة كوفاس ((Power the Core))، والتي تضع التميّز في جودة البيانات في صدارة أولوياتها، كونها الركيزة الأساسية لتسريع النمو وتعزيز القدرة التنافسية.