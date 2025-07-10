زيوس الأسترالية تنقب عن الأنتيمون في المغرب

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة زيوس الأسترالية عن استعدادها لبدء عمليات التنقيب عن معدن الأنتيمون، في خطوة وصفها القائمون عليها بأنها "مفتاح لثروة معدنية جديدة" بين وادي زم وخريبكة في المغرب، بعد استحواذها على مشروع "الأنتيمون" وبدء المرحلة المكثفة للتنقيب.

والجدير بالذكر ان معدن "الأنتيمونن " يستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك صناعة السبائك، ومثبطات اللهب، والبطاريات، والإلكترونيات، والذخيرة. يشتهر الأنتيمون بزيادة صلابة المعادن، وخاصةً الرصاص، مما يجعله مفيدًا في صناعة بطاريات الرصاص الحمضية وطلقات الرصاص والسبائك المقاومة للتآكل. كما يستخدم الأنتيمون كمثبط للهب في البلاستيك والمنسوجات والمواد الأخرى، مما يعزز السلامة من الحرائق. بالإضافة إلى ذلك، يجد الأنتيمون استخداماً في صناعة أشباه الموصلات.

وقد أكدت الشركة رسميًا اكتمال صفقة الاستحواذ على مشروع التنقيب عن معدن الأنتيمون، الواقع بين مدينتي خريبكة ووادي زم، بعد إتمام عمليات الفحص الفني الدقيق، الذي أظهر مؤشرات جيولوجية واعدة، دفعتها للمباشرة في استثمارها بالمنطقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ومصادقة المساهمين، وفقًا لوكالة الأنباء المغربية .

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ألفين تام، إن المشروع يحمل إمكانيات كبيرة، معبرًا عن تفاؤله بمستقبل استغلال الموارد المعدنية في المنطقة. وأكد أن التعاون مع الشريك السابق، شركة "تشغيل"، سيعزز وتيرة الأعمال والاستكشافات المستقبلية.

ويغطي المشروع مساحة تقدر بـ79 كيلومترًا مربعًا، ضمن ست رخص تعدين في منطقة ذات تاريخ طويل في استغلال معدن الأنتيمون. وأظهرت نتائج العينات السطحية تراوحت بين 7.5% و46.5% من المعدن في 20 عينة مأخوذة، بالإضافة إلى رصد امتدادات معدنية جانبية تتجاوز 4 كيلومترات، مما يرجح وجود احتياطات واعدة في المنطقة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة خلال المرحلة القادمة في حفر خنادق استكشافية، بالإضافة إلى تنفيذ مسوح جيوفيزيائية، بهدف إعداد تقرير تقديري شامل للموارد المعدنية قبل نهاية العام، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل تطويرية أكبر.

ويرى الرئيس السابق للمركز المغربي للحكامة والتسيير، الخبير الاقتصادي يوسف الكراوي الفيلالي، أن الأنتيمون معدن نادر في المغرب، ويُعد جزءًا من الصناعات الاستخراجية ذات المستقبل الكبير، إذ يتوفّر قطاع التعدين المغربي على بنية تضاريس قوية مليئة بالمعادن؛ يمكنها استقطاب الشركات الأجنبية.

وأضاف: "في ظل رهان المملكة على صناعة التعدين لتقوية قطاعاتها الصناعية، بما في ذلك الصناعات الدفاعية، لا يجب إغفال وجود شركات وطنية متخصصة في استخراج المعادن، وموجودة حاليًا بقوة في بورصة الدار البيضاء".