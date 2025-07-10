أمين عام أوبك يؤكد حاجة العالم لمزيد من الطاقة خلال العقد المقبل

MENAFN - Al-Bayan) أكد هيثم الغيص، أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط“أوبك” احتياج العالم لمزيد من الطاقة في العقد المقبل، وأوضح أن امدادات النفط اللازمة يتعين أن يتم توفيرها بصورة مستقرة وآمنة.

وشدد الغيص في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال الندوة الدولية لمنظمة "أوبك" التي تنظمها بمقرها بالعاصمة النمساوية على وجود حاجة كبيرة لضخ استثمارات ضخمة في مزيج الطاقة مع الاهتمام بوجود مقاربة شاملة تتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة، وخفض الانبعاثات الضارة، ومراعاة احتياجات السوق النفطية لاسيما الدول غير المصدرة للطاقة.

وكشف عن إطلاق المنظمة، اليوم تقرير توقعاتها بشأن تطورات سوق النقط العالمية للعام الجاري 2025“World Oil Outlook”.

وأوضح أن المنظمة تصدر لأول مرة تقرير توقعاتها أثناء أعمال الندوة الدولية للمنظمة وأكد أهميته كونه يوفر توقعات منظمة أوبك بشأن القضايا المترابطة والمتداخلة ذات الصلة بتطور سوق النفط، ويوفر معلومات مهمة تفيد واضعي السياسات وأصحاب القرار والخبراء والشركات.