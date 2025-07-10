أمين عام أوبك يؤكد حاجة العالم لمزيد من الطاقة خلال العقد المقبل

أمين عام أوبك يؤكد حاجة العالم لمزيد من الطاقة خلال العقد المقبل
وشدد الغيص في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال الندوة الدولية لمنظمة "أوبك" التي تنظمها بمقرها بالعاصمة النمساوية على وجود حاجة كبيرة لضخ استثمارات ضخمة في مزيج الطاقة مع الاهتمام بوجود مقاربة شاملة تتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة، وخفض الانبعاثات الضارة، ومراعاة احتياجات السوق النفطية لاسيما الدول غير المصدرة للطاقة.
وكشف عن إطلاق المنظمة، اليوم تقرير توقعاتها بشأن تطورات سوق النقط العالمية للعام الجاري 2025“World Oil Outlook”.
وأوضح أن المنظمة تصدر لأول مرة تقرير توقعاتها أثناء أعمال الندوة الدولية للمنظمة وأكد أهميته كونه يوفر توقعات منظمة أوبك بشأن القضايا المترابطة والمتداخلة ذات الصلة بتطور سوق النفط، ويوفر معلومات مهمة تفيد واضعي السياسات وأصحاب القرار والخبراء والشركات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مجلس الجامعة: الموافقة على مقترح اللائحة المالية المعدلة لمعيدي البعثة بجامعة الكويت
أطباء غزة يضطرون إلى زيادة عدد الرضع في الحضانات لمواجهة شبح نقص الوقود
"دبي للثقافة" تحصد جائزة "أفضل إطار حوكمة للذكاء الاصطناعي 2025"
كالاس: اتفاق مع إسرائيل بشأن إيصال المساعدات لغزة
الاتحاد الأوروبي يأسف للعقوبات الأميركية على مقرّرة الأمم المتحدة
شهيد إثر قصف مسيرة محيط مسجد بحي الزيتون