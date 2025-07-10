المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير

MENAFN - Al-Bayan) أعلن البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الخميس، أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير، ليُوقف بذلك اتجاه خفض أسعار الفائدة رغم تراجع معدلات التضخم.

ووفقاً للبيان، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها، الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24%، و25% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم من خلال خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

يُشار إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائي، في السادس من مارس من العام الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

والجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، طرح يوم 7 يونيو الماضي ، أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) موزعة على شريحتين، لسد احتياجات التمويل، وفقاً لبيان صحفي نشر، اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

أوضح البيان، أن الطرح يتضمن شريحتين، الأولى بقيمة 30 مليار جنيه (612 مليون دولار) لأجل 91 يوماً، والثانية بقيمة 35 مليار جنيه (714 مليون دولار) لأجل 273 يوماً.

وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي عبر إصدار سندات وأذون خزانة بآجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك العامة أكبر المشترين لهذه الأدوات بهدف استثمار فائض السيولة وضمان عائد ثابت.

كما تُعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

كذلك تُفوّض وزارة المالية، البنك المركزي على مدار العام المالي لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.