بلومبرج: هواوي تسعى لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Bayan) ذكرت وكالة بلومبرج نيوز اليوم "الخميس" أن شركة "هواوي تكنولوجيز" تسعى لتصدير كميات صغيرة من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، إذ تتطلع إلى ترسيخ مكانتها في أسواق تهيمن عليها شركة (إنفيديا) الأمريكية لتصميم الرقائق.

ونقل التقرير عن أشخاص مطلعين على الأمر أن شركة الاتصالات الصينية العملاقة تواصلت مع عملاء محتملين في الإمارات والسعودية وتايلاند بشأن شراء رقائقها من الجيل الأقدم من رقائق أسيند (910بي) للذكاء الاصطناعي.

وقال التقرير إن أقوى منافس صيني لكبار صانعي الرقائق في الولايات المتحدة يعرض الرقائق بالآلاف على الرغم من أن العدد الدقيق لا يزال غير واضح.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم وضع اللمسات النهائية على أي صفقات حتى الآن.

وقال التقرير إن الشركة تحاول أيضا جذب العملاء الذين بوسعهم الوصول عن بعد إلى (كلاود ماتريكس 384)، وهو نظام ذكاء اصطناعي صيني مبني على رقائق هواوي الأكثر تقدما، وهو غير جاهز حاليا للتصدير بسبب محدودية الإمدادات.

وبرزت منطقة الشرق الأوسط بوصفها سوقا مزدهرة لرقائق الذكاء الاصطناعي، إذ أعلن عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل إنفيديا عن إبرام صفقات.

وذكر التقرير أن هواوي تركز أيضا على بيع رقائق (910سي)، وهي رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها، إلى الشركات الصينية التي لا تستطيع الحصول على أفضل الرقائق الأمريكية.

وتسعى الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق الأمريكية المتقدمة، مستشهدة بمخاوف من إمكان استخدامها لتعزيز الجيش الصيني.

وقال متحدث باسم شركة إنفيديا "مع ضوابط التصدير الحالية، أصبحنا فعليا خارج سوق مراكز البيانات الصينية، والتي لا يخدمها الآن سوى المنافسين مثل هواوي".



