"لكزس إل سي 500 تيتانيوم" في دبي بتقنيات استثنائية

MENAFN - Al-Bayan) حظي الطراز الجديد من الأيقونة اليابانية ((لكزس إل سي 500 تيتانيوم))، بإعجاب الكثير من عشاق السيارات الخارقة في الإمارات، حيث تمثل قمة الحرفية والأداء وجمال التصميم، بفضل مظهرها الخارجي المذهل، وتصميمها الداخلي الفخم، وديناميكيات القيادة المتميزة. ويوفر الطراز الجديد تجربة قيادة مثيرة، بقدر ما هي فاخرة.

تقدم ((لكزس إل سي 500 تيتانيوم)) تصميماً خارجياً مميزاً، حيث يخلق شكلها المنخفض وخطوطها الأنيقة ومنحنياتها المنحوتة، صورة ظلية ديناميكية، وديناميكية هوائية تجذب الانتباه من كل زاوية.

وتضيف الشبكة المغزلية الشهيرة، المحاطة بمصابيح أمامية LED أنيقة، إلى الواجهة الأمامية العدوانية للكوبيه، بينما يعزز السقف المتوفر من ألياف الكربون، والجناح الخلفي، جاذبيتها الرياضية. ومن خط السقف الكاسح إلى النهاية الخلفية المنحوتة، تم تصميم كل عنصر من عناصر تصميم ((لكزس إل سي 500 تيتانيوم)) بدقة، لإثارة الشعور بالقوة والأناقة والرقي.

ومن الداخل، تتميز السيارة بتصميم فخم ورائع، يضع معياراً جديداً للرفاهية والصقل. وتزين المواد المتميزة مثل الجلد المخيط يدوياً، والزخارف الخشبية الأصلية، ولمسات الألومنيوم كل سطح، ما يخلق أجواء من الفخامة التي لا مثيل لها.

وتم تصميم قمرة القيادة المريحة لوضع السائق في مركز الحدث، مع أدوات تحكم بديهية، وميزات تركز على السائق، مثل شاشة المعلومات والترفيه المتوفرة مقاس 10.3 بوصات، ومجموعة الأدوات الرقمية القابلة للتخصيص. وتم تصميم المقاعد بشكل هندسي، وتوفر راحة ودعماً استثنائيين، سواء كنت تشرع في رحلة لمسافات طويلة، أو تتعامل مع الطرق الجبلية المتعرجة. بفضل اهتمامها الدقيق بالتفاصيل والحرفية التي لا تشوبها شائبة، يعد الجزء الداخلي من ((لكزس إل سي 500 تيتانيوم))، ملاذاً للراحة والرفاهية.

وتأتي ((لكزس إل سي 500 تيتانيوم)) مجهزة بثروة من ميزات التكنولوجيا المتقدمة المصممة لتعزيز تجربة القيادة، والحفاظ على اتصال الركاب والترفيه أثناء التنقل. محور المجموعة التقنية في الكوبيه، هو نظام المعلومات والترفيه لكزس إنفورم، الذي يوفر وصولاً سلساً إلى إعدادات الملاحة والصوت والمركبات، عبر شاشة لمس عالية الدقة.

يتيح تكامل الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، للسائقين، الوصول إلى تطبيقاتهم وموسيقاهم وجهات الاتصال المفضلة لديهم بسهولة، بينما تعمل الميزات المتوفرة، مثل نظام الصوت المتميز، وشاشة العرض العلوية، على تحسين تجربة القيادة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر طراز ((لكزس إل سي 500 تيتانيوم))، مجموعة من ميزات مساعدة السائق المتقدمة، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، والتحذير من مغادرة المسار، وفرامل الطوارئ التلقائية، ما يوفر راحة البال والثقة الإضافية خلف عجلة القيادة.

وتوفر ((لكزس إل سي 500 تيتانيوم)) أداء مبهجاً ومعالجة دقيقة، وذلك بفضل محركها القوي، وديناميكيات الهيكل المتقدمة. يوجد أسفل غطاء المحرك، محرك V8 قوي، سعة 5.0 لترات، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، ما يوفر قوة عالية تبلغ 471 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 540 نيوتن.متر.

وتعمل مجموعة نقل الحركة الهائلة هذه، على دفع ((لكزس إل سي 500 تيتانيوم)) من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة، في 4.4 ثوانٍ فقط، بسرعة قصوى تبلغ 270 كيلومتراً في الساعة، ما يجعلها واحدة من أسرع سيارات الكوبيه وأكثرها قدرة في فئتها.

ويضمن هيكل السيارة المتقدم، ونظام التعليق التكيفي، وبنية الدفع الخلفي، التعامل سريع الاستجابة والانعطاف السريع، في حين أن ترقيات الأداء المتاحة، مثل الترس التفاضلي محدود الانزلاق، والتوجيه الخلفي النشط، تزيد من تعزيز قدراتها الديناميكية. سواء كنت تبحر على الطريق السريع، أو تنحت عبر الطرق الجبلية الملتوية، توفر ((لكزس إل سي 500 كوبيه)) تجربة قيادة مبهجة وجذابة، ولا تُنسى على الإطلاق.

وتعد السلامة أولوية قصوى في ((لكزس إل سي 500 تيتانيوم))، مع مجموعة شاملة من ميزات السلامة المتقدمة، وأنظمة مساعدة السائق المصممة لحماية الركاب ومنع الحوادث. تشمل ميزات السلامة القياسية نظام لكزس للسلامة +، والذي يتضمن تحذير ما قبل الاصطدام، واكتشاف المشاة، وتنبيه مغادرة المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، والعوارض العالية الأوتوماتيكية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر طراز ((لكزس إل سي 500 تيتانيوم))، مجموعة من ميزات السلامة المتاحة، مثل مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه الخلفي لحركة المرور، ونظام كاميرا الرؤية المحيطية، ما يوفر المزيد من راحة البال والثقة خلف عجلة القيادة. سواء كنت تتنقل في شوارع المدينة، أو تتجول على الطريق السريع، فإن ((لكزس إل سي 500 كوبيه))، مجهزة للمساعدة في الحفاظ على سلامتك أنت والركاب.