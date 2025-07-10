"أوليف روك" تشتري 30% من "شرمب نيشن"

MENAFN - Al-Bayan) استحوذ ((أوليف روك بارتنرز)) للاستثمار المباشر، التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي على 30% من أسهم شركة ((شرمب نيشن))، السعودية بقطاع الأغذية والمشروبات لتعزيز النمو والتوسع الإقليمي والعالمي ضمن شراكة استراتيجية.

وتُمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في تطور ((شرمب نيشن))، تعزز تحولها من المحلية إلى علامة إقليمية، مدفوعة بتنامي الطلب على تجارب الطعام المبتكرة في المملكة والمنطقة.

وسيسهم هذا التحالف في دعم خطط التوسع المدروسة داخل السوق السعودي، والانطلاق نحو حضور أوسع في الأسواق الدولية، انسجاماً مع النمو المتسارع في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأشار محمد أبو العز، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ((شرمب نيشن))، إلى أن هذه الشراكة تمثل فصلاً جديداً في مسيرة نمو العلامة، مؤكداً أن استثمار ((أوليف روك)) سيمكن الشركة من التوسع المدروس وتحقيق رؤيتها طويلة المدى.

وأضاف: ننظر إلى السوق السعودي باعتباره من أكثر الأسواق نمواً في المنطقة، وتحمل فرصاً هائلة تتماشى مع طموحنا وجهة لتجربة المأكولات البحرية في الشرق الأوسط. ونحن على ثقة بأن دعم ((أوليف روك)) وخبرتها سيكونان عنصراً محورياً في تسريع وتيرة التوسع داخل المملكة وخارجها، مع إعادة صياغة مفهوم المأكولات البحرية العصرية في أسواق جديدة.

وقال مهند قبج، الشريك المؤسس في ((أوليف روك بارتنرز))، إن روّاد الأعمال السعوديين يبنون شركات حقيقية تُحدث فرقاً، و((شرمب نيشن)) خير مثال على ذلك؛ فقد انطلقت من جذور ثقافية محلية، ونمت بقيادة فريق طموح إلى علامة ذات تأثير واسع.

بدوره، أوضح عبدالله شاهين، الشريك المؤسس في ((أوليف روك بارتنرز))، أن رؤية السعودية 2030 تفتح فرصاً غير مسبوقة أمام العلامات المحلية للنمو والابتكار والمساهمة في تنويع الاقتصاد، مؤكداً أن ((شرمب نيشن)) في موقع مثالي لدعم هذا التحول، ليس فقط من خلال توسعة نطاق حضورها، بل أيضاً عبر خلق وظائف نوعية، وتطوير الكفاءات المحلية.