"أوليف روك" تشتري 30% من "شرمب نيشن"

"أوليف روك" تشتري 30% من "شرمب نيشن"
وتُمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في تطور ((شرمب نيشن))، تعزز تحولها من المحلية إلى علامة إقليمية، مدفوعة بتنامي الطلب على تجارب الطعام المبتكرة في المملكة والمنطقة.
وسيسهم هذا التحالف في دعم خطط التوسع المدروسة داخل السوق السعودي، والانطلاق نحو حضور أوسع في الأسواق الدولية، انسجاماً مع النمو المتسارع في قطاع الأغذية والمشروبات.
وأشار محمد أبو العز، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ((شرمب نيشن))، إلى أن هذه الشراكة تمثل فصلاً جديداً في مسيرة نمو العلامة، مؤكداً أن استثمار ((أوليف روك)) سيمكن الشركة من التوسع المدروس وتحقيق رؤيتها طويلة المدى.
وأضاف: ننظر إلى السوق السعودي باعتباره من أكثر الأسواق نمواً في المنطقة، وتحمل فرصاً هائلة تتماشى مع طموحنا وجهة لتجربة المأكولات البحرية في الشرق الأوسط. ونحن على ثقة بأن دعم ((أوليف روك)) وخبرتها سيكونان عنصراً محورياً في تسريع وتيرة التوسع داخل المملكة وخارجها، مع إعادة صياغة مفهوم المأكولات البحرية العصرية في أسواق جديدة.
وقال مهند قبج، الشريك المؤسس في ((أوليف روك بارتنرز))، إن روّاد الأعمال السعوديين يبنون شركات حقيقية تُحدث فرقاً، و((شرمب نيشن)) خير مثال على ذلك؛ فقد انطلقت من جذور ثقافية محلية، ونمت بقيادة فريق طموح إلى علامة ذات تأثير واسع.
بدوره، أوضح عبدالله شاهين، الشريك المؤسس في ((أوليف روك بارتنرز))، أن رؤية السعودية 2030 تفتح فرصاً غير مسبوقة أمام العلامات المحلية للنمو والابتكار والمساهمة في تنويع الاقتصاد، مؤكداً أن ((شرمب نيشن)) في موقع مثالي لدعم هذا التحول، ليس فقط من خلال توسعة نطاق حضورها، بل أيضاً عبر خلق وظائف نوعية، وتطوير الكفاءات المحلية.
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