بتكوين تتجاوز مستوى 113 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

ارتفعت بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم "الخميس"، مدعومة بتزايد الطلب من المؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى السياسات الداعمة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقفزت عملة بتكوين خلال تعاملات آخر 24 ساعة بأكثر من 2200 دولار أو بنسبة 2% إلى مستوى يتجاوز 113.3 ألف دولار.

سلّط هذه الحركة الضوء على الزخم المضاربي الذي يجتاح الأسواق، حتى في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق سيل جديد من الإعلانات الجمركية.

لكن موجة الارتفاع في العملات المشفرة لا تبدو معزولة، فقد ساهم بلوغ قيمة شركة "إنفيديا" السوقية مستوى 4 تريليونات دولار خلال تداولات الأربعاء في دفع مؤشر "إس آند بي 500" ليقترب من مستواه القياسي، مع انضمام مستثمري الأموال السريعة إلى زخم السوق.

الصعود شمل العملات المشفرة الأصغر حجماً، إذ ارتفع سعر "إيثر" بنسبة تخطت 2% إلى 2814 دولاراً، كما أضافت "سولانا" 1.7% لقيمتها لتبلغ 2.77 دولار، وقفز سعر "دوج كوين" بنسبة 5.57% إلى 0.185 دولار.