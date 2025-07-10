زعيم الحوثيين: لن نسمح بمرور بضائع ذات صلة بإسرائيل عبر البحر

خبرني - قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن عبد الملك الحوثي -اليوم الخميس- إنه من غير الممكن السماح لأي شركة بنقل بضائع ذات صلة بإسرائيل عبر مسرح العمليات المعلن عنه ضمن مناطق بحرية محددة.

وأكد أن حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب مستمر، وأن "شركات نقل بحري تخالف قرار الحظر على ميناء أم الرشراش متوهمة أنه يمكن التغاضي عن ذلك".

وأضاف "قرارنا منع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، هو قرار حازم ثابت مستمر طالما استمر العدو الإسرائيلي في العدوان والحصار على قطاع غزة".

وتابع "قرار الحظر لم يتوقف أبدا ولم يلغ، وهو قرار ساري المفعول، وكانت عملية الرصد مستمرة، وما استجد هو المخالفة من بعض الشركات".

إغراق سفينتين

وكانت جماعة أنصار الله، أعلنت أمس الأربعاء، مسؤوليتها عن إغراق سفينة الشحن "إترنيتي سي" في البحر الأحمر، مؤكدة أنها أنقذت عددا من أفراد طاقمها، وقدمت لهم الرعاية الطبية ونقلتهم لمكان آمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع -في كلمة تلفزيونية- "استهدفنا السفينة إترنيتي سي، التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش المحتلة (إيلات) بزورق مسيّر و6 صواريخ ما أدى لغرقها".

وأشار سريع إلى أن استهداف السفينة جاء بعد رفضها نداءات وتحذيرات القوات البحرية اليمنية.

وشدد على أن هذه "العملية العسكرية جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لمجاهديه"، مؤكدا استمرار منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

وتعد هذه السفينة الثانية التي أغرقتها الجماعة في أقل من 4 أيام، بعد أن بث الإعلام الحربي التابع لها يوم الثلاثاء مشاهد استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز"، التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها شركة يونانية في هجوم الأحد الماضي قبالة جنوب غرب اليمن.

وذكرت مصادر بشركات أمن شاركت في عملية الإنقاذ أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإنقاذ 6 آخرين وفقد 15.

ونفّذ الحوثيون، الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن لأكثر من عقد، عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر أكدوا ارتباطها بإسرائيل، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم للفلسطينيين.

ويثير استئناف العمليات في البحر الأحمر بالهجوم على "ماجيك سيز"، بعد توقف استمر عدة أشهر، مخاوف حيال عودة الهجمات المتواترة في الممر البحري وانهيار الهدنة مع واشنطن.

حركة الملاحة

وأجبرت هجمات الحوثيين السفن على تغيير مسارها، ما أدى إلى تقلص حركة الملاحة عبر قناة السويس، الشريان الحيوي الذي يمر عبره عادة نحو 12% من حركة الملاحة العالمية، وفق الغرفة الدولية للشحن.

ويسري وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة أعلن في مايو/أيار بوساطة عُمانية أنهى أسابيع من الضربات الأميركية المكثفة على اليمن، ويهدف إلى ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ورغم الهدنة مع الأميركيين، أكد الحوثيون في مايو/أيار أن السفن الإسرائيلية ستبقى "عرضة للاستهداف" في الممرات المائية قبالة اليمن، بما فيها البحر الأحمر وخليج عدن، حتى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وترد إسرائيل على هذه الهجمات بتنفيذ ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، بما فيها موجة هجمات استهدفت الأحد الماضي مدينة الحديدة الساحلية ومناطق مجاورة لها.