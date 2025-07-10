82 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

خبرني - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 82 شهيدًا و247 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,762 شهيدًا و137,656 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023م، فيما ذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بلغت 7,200 شهيد و25,615 إصابة.

وأضافت، أن عدد شهداء المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 9 شهداء وأكثر من 78 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلى 782 شهيدًا وأكثر من 5,179 إصابة.