82 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
خبرني - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 82 شهيدًا و247 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,762 شهيدًا و137,656 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023م، فيما ذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بلغت 7,200 شهيد و25,615 إصابة.
وأضافت، أن عدد شهداء المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 9 شهداء وأكثر من 78 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلى 782 شهيدًا وأكثر من 5,179 إصابة.
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