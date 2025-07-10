  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
82 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

82 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

2025-07-10 03:00:32
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 82 شهيدًا و247 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,762 شهيدًا و137,656 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023م، فيما ذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بلغت 7,200 شهيد و25,615 إصابة.

وأضافت، أن عدد شهداء المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 9 شهداء وأكثر من 78 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلى 782 شهيدًا وأكثر من 5,179 إصابة.

MENAFN10072025000151011027ID1109786200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث