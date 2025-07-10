السيّد عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره التيموري

السيّد عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره التيموري
على هامش مُشاركته في مراسم التوقيع على وثيقة انضمام الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم بكوالالمبور، لقاءً ثنائيا مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، السيد بينديتو دوس سانتوس فريتش.
سمح اللقاء بتأكيد الرغبة المشتركة التي تحذو الجزائر وتيمور الشرقية في توطيد علاقات الصداقة التي تجمع بينهما وكذا التزامهما بمواصلة التنسيق البيني في اطار الأمم المتحدة بُغية الدفع بالمسار الأممي لتصفية الاستعمار في العالم.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
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