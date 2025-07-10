السيّد عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره التيموري

على هامش مُشاركته في مراسم التوقيع على وثيقة انضمام الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم بكوالالمبور، لقاءً ثنائيا مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، السيد بينديتو دوس سانتوس فريتش.

سمح اللقاء بتأكيد الرغبة المشتركة التي تحذو الجزائر وتيمور الشرقية في توطيد علاقات الصداقة التي تجمع بينهما وكذا التزامهما بمواصلة التنسيق البيني في اطار الأمم المتحدة بُغية الدفع بالمسار الأممي لتصفية الاستعمار في العالم.

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