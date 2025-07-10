  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزارة العمل توقف انظمتها الالكترونية من الخميس إلى مساء السبت

وزارة العمل توقف انظمتها الالكترونية من الخميس إلى مساء السبت

2025-07-10 10:07:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العمل عن توقف كافة انظمتها الإلكترونية اعتبارا من عصر الخميس الموافق 2025/7/10 وحتى مساء يوم السبت الموافق 2025/7/12.


وبينت الوزارة في بيان لها أن سبب توقف أنظمتها الألكترونية خلال الفترة المذكورة لغايات تحديث وصيانة التمديدات الكهربائية.

MENAFN10072025000208011052ID1109785070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث