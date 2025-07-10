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مقتل جندي احتياط في عملية جنوب الخليل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل حارس أمن إسرائيلي وهو جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار وطعن وقعت عند مفترق "غوش عتصيون" قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت الإذاعة، نقلًا عن مصدر طبي، إن حارس الأمن قُتل جراء الهجوم، فيما أُصيب إسرائيلي آخر داخل مجمع قرب المفترق ذاته.
وقالت الإذاعة، نقلًا عن مصدر طبي، إن حارس الأمن قُتل جراء الهجوم، فيما أُصيب إسرائيلي آخر داخل مجمع قرب المفترق ذاته.
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