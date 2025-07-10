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مقتل جندي احتياط في عملية جنوب الخليل

مقتل جندي احتياط في عملية جنوب الخليل

2025-07-10 10:07:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل حارس أمن إسرائيلي وهو جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار وطعن وقعت عند مفترق "غوش عتصيون" قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت الإذاعة، نقلًا عن مصدر طبي، إن حارس الأمن قُتل جراء الهجوم، فيما أُصيب إسرائيلي آخر داخل مجمع قرب المفترق ذاته.

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