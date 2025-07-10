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الفاعل في قبضة الامن .. الاجهزة الامنية تكشف جريمة مجهولة منذ 10 سنوات - صورة

الفاعل في قبضة الامن .. الاجهزة الامنية تكشف جريمة مجهولة منذ 10 سنوات - صورة

2025-07-10 10:07:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجهت عشائر معان عامة وعشيرة عيال الحصان خاصة الشكر الى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وضباط وأفراد الجهاز الأمني، تقديرًا لجهودهم الكبيرة ومثابرتهم في إلقاء القبض على سائق تسبب بحادث دهس لأحد ابنائها قبل 10 سنوات، ولاذ بالفرار منذ ذلك الحين.
وبالتفاصيل قال ماهر كريشان أحد أقارب الشاب الذي تعرض لحادث الدهس إن الحادث وقع في تموز عام 2015، ولاذ المتسبب بالدهس بالفرار من الموقع، ثم قام على الفور بإصلاح مركبته ومغادرة المملكة عبر الحدود البرية.
وأضاف، أن الشاب الذي تعرض لحادث الدهس اصيب بإعاقة كاملة، جراء الحادث ، مؤكداً أنه بعد مرور سنوات طويلة تابعت الاجهزة الامنية ملف الحادث، وتمكنت يوم أمس من القاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.
وكان موقع الوكيل الاخباري نشر في تموز عام 2015 خبر تعرض المواطن عطية احمد المعاني الى حادث دهس من مركبة 'مجهولة الهوية' ، كانت تسير بسرعة كبيرة في شارع السلط بمنطقة العبدلي في العاصمة عمان ،و لاذ سائقها بالفرار .
وذكرت عائلته في ذلك الوقت ان الحادثة وقعت في تمام الثالثة والنصف من فجر الاحد حين كان يهم للصعود الى مركبته بعد خروجه من احد المخابز .
واشارت ان مركبة كانت مسرعة دهست المصاب ، حيث تم نقله الى مستشفى لوزميلا بالعاصمة عمان ، اثر تعرضه لنزيف في الدماغ وكسور في انحاء مختلفة من الجسم .
و اكدت العائلة ان كاميرات عدة في المنطقة قامت بتصوير المركبة ، التي لاذ سائقها بالفرار ، وبوشر البحث عنه .

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