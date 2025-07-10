أبو هولي: يجدد الموقف الرافض لتهجير شعبنا، ويطالب كل الدول بعدم تسهيل هذهةالمهمة على الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ وصال ابو عليا - أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير د أحمد أبو هولي على رفض تهجير شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة الجماعية، والضفة المستهدفة بعدوان الاحتلال لاسيما في المخيمات.

وطالب أبو هولي خلال ورشة حوارية مع عدد من الإعلاميين بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر و وكيل الدائرة انور حمام حول واقع المخيمات الفلسطينية في ظل التطورات الراهنة، وأزمة الأونروا وتداعياتها السياسية والإنسانية، كل الدول ألا تسهل مهمة الاحتلال في استقبال من يتم تهجيرهم من المواطنين.

وأوضح أبو هولي أن تدمير المخيمات يعني استهداف شعبنا، لأنها الشاهد الحي على جريمة التهجير والنكبة عام ١٩٤٨.

ولفت أبو هولي أن كل ذلك لا يجري بمعزل عن استهداف وكالة الأونروا عبر سن الاحتلال لقوانين تمنع عملها في القدس، وتجفف منابع تمويلها، وشدد على أن هذا الاستهداف يتجلى بثلاثة أبعاد: السياسي والقانوني والانساني..

وجدد أبو هولي التأكيد على أننا في دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لن نكون بديلا عن الأونروا، حتى يكون هناك حلا عادلا وشاملا لقضية اللاجئين، رافضا في السياق كل مخططات وسيناريوهات الاحتلال التي تسعى لإلغاء الوكالة وتقويض قضية اللاجئين.

وأكد أبو هولي أنه يجري إعداد خطة للعمل على تجديد التفويض لوكالة الأونروا التي ستنتهي مدة تفويضها في حزيران من العام القادم.

وأوضح أبو هولي أن سيتم عقد اجتماع للمشرفين في ال٢٠ من الشهر الجاري في مصر، لبحث خطة تحرك عربي وتجنيد الدعم لوكالة الأونروا، وان يكون هناك دعم مالي عربي منتظم..

كما وأكد أبو هولي أن الحل يكمن بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير، للتطلع نحو مخرج مؤسساتي لليوم التالي في قطاع غزة، واستمرار الجهد والعمل ضد محاولات ومساعي استهداف الأونروا لشطب قضية اللاجئين ..

واختتم أبو هولي حديثه بالإعلان عن استراتيجية لدائرة شؤون اللاجئين من أربع محددات، وهي: الحفاظ على قضية اللاجئين، والحفاظ على الأونروا، وتحسين الخدمات في المخيمات، وتعزيز التعاون مع الشركاء وفي مقدمتهم قطاع الإعلام للحفاظ على جذوة قضية اللاجئين والنهوض بها..