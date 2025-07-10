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توقف مركبات الإطفاء في غزة والشمال بالكامل وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية

توقف مركبات الإطفاء في غزة والشمال بالكامل وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية

2025-07-10 10:07:00
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن توقف جميع مركباتها عن العمل في محافظتي غزة والشمال، باستثناء مركبة إطفاء واحدة فقط، وذلك بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاح المركبات المعطلة.

وأضافت المديرية، في بيان، أن 3 مركبات إطفاء من أصل 6 توقفت عن العمل في المحافظات الجنوبية (الوسطى، خانيونس، رفح)، بالإضافة إلى 4 مركبات إسعاف من أصل 6، كانت تقدم خدماتها الإنسانية لآلاف المواطنين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأكد البيان أن هذا التدهور الخطير في الجاهزية يأتي في وقت تتصاعد فيه وتيرة القصف الإسرائيلي، وسط تشديد الحصار وتضييق ما يسمى بـ"المنطقة الإنسانية"، محذّرًا من كارثة وشيكة نتيجة تعطّل آليات التدخل والإنقاذ.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة لصيانة مركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.

وحذّرت المديرية من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الأزمة سيزيد من معاناة سكان القطاع الذين يواجهون حرب إبادة.

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