توقف مركبات الإطفاء في غزة والشمال بالكامل وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية

توقف مركبات الإطفاء في غزة والشمال بالكامل وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية
وأضافت المديرية، في بيان، أن 3 مركبات إطفاء من أصل 6 توقفت عن العمل في المحافظات الجنوبية (الوسطى، خانيونس، رفح)، بالإضافة إلى 4 مركبات إسعاف من أصل 6، كانت تقدم خدماتها الإنسانية لآلاف المواطنين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأكد البيان أن هذا التدهور الخطير في الجاهزية يأتي في وقت تتصاعد فيه وتيرة القصف الإسرائيلي، وسط تشديد الحصار وتضييق ما يسمى بـ"المنطقة الإنسانية"، محذّرًا من كارثة وشيكة نتيجة تعطّل آليات التدخل والإنقاذ.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة لصيانة مركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.
وحذّرت المديرية من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الأزمة سيزيد من معاناة سكان القطاع الذين يواجهون حرب إبادة.
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