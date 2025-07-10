مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية تظفر بلقب بطولة الأمن لرماية المسدس

مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية تظفر بلقب بطولة الأمن لرماية المسدس
خبرني - ظفر فريق مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التدريبية بلقب بطولة الأمن العام السنوية لرماية المسدس لعام “2025” .
ونال فريق مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التدريبية لقب البطولة والتي أقيمت على ميدان نادي الرماية الملكي بعد تصدره الترتيب العام للبطولة ، فيما حل ثانيا فريق قيادة المهام الخاصة ، وجاء ثالثا فريق مدرسة تدريب قوات الدرك "الكفرين" ، وفريق وحدة أمن الملاعب بالمركز الرابع .
وشهدت البطولة مشاركة (37) رامٍ يمثلون (8) فرق من مختلف مديريات وقيادات مديرية الأمن العام وهى (مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التدريبية ، قيادة درك المهام الخاصة ، مدرسة تدريب قوات الدرك "الكفرين" ، وحدة أمن الملاعب ، مديرية الدفاع المدني ، إدارة مكافحة المخدرات ، مجموعة مراسم الأمن العام ، مطبعة الأمن العام) .
وجاءت النتائج الفردية للبطولة على النحو الاتي :
١- المركز الاول : الرامي معاذ بني مفرج (قيادة درك المهام الخاصة) .
٢- المركز الثاني : الرامي احمد سليمان (مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التدريبية) .
٣- المركز الثالث : الرامي باسل جعفر (مدرسة تدريب قوات الدرك) .
٤- المركز الرابع : الرامي نبهان ياسر (وحدة أمن الملاعب) .
٥- المراكز الرابع مكرر : الرامي مخلد مضحي الحربي "مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التدريبية" .
وفي نهاية البطولة وزع راعى الاحتفال مدير مديرية التدريب العميد خليفة طاشمان الكؤوس والميداليات على الفرق واللاعبين الفائزين .
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