ورشة لضباط ارتباط بخدمتكم حول التعامل مع شكاوى المواطنين
عمان 10 تموز (بترا)- نظمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء، ورشة تدريبية متخصصة لضباط ارتباط منصة "بخدمتكم" من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تهدف الورشة الى تعزيز كفاءة ضباط الارتباط في التعامل مع الشكاوى والملاحظات والاستفسارات المقدّمة من المواطنين، وبخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطوير مهاراتهم في استخدام النسخة المحدثة من المنصة.
وأكدت الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، أن الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز أدوات الاتصال الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبيّنت أن الورشة تهدف أيضا إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف المتعلقة بتصنيف وتحليل شكاوى حقوق الإنسان، ومهارات التواصل الفعّال، وآليات تحسين جودة الردود، إضافة إلى تسليط الضوء على الأطر الناظمة لعمل المنصة وأفضل الممارسات في التعامل مع أنماط سلوكية مختلفة لمتلقي الخدمة.
وتضمنت الورشة عدة محاور تدريبية تفاعلية، أبرزها، التعريف بآلية عمل النسخة المطورة من المنصة الخاصة بضباط الارتباط، وبناء قدرات المشاركين على إدارة الشكاوى وتحليلها ضمن معايير وطنية ودولية، إلى جانب تدريبات عملية على نماذج واقعية من الطلبات الواردة عبر المنصة، ومناقشة التحديات اليومية التي تواجه ضباط الارتباط في الميدان.
--(بترا)
غ ح/رق
10/07/2025 15:42:59
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ورشة لضباط ارتباط بخدمتكم حول التعامل مع شكاوى المواطنين
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