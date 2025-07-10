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ورشة لضباط ارتباط بخدمتكم حول التعامل مع شكاوى المواطنين

ورشة لضباط ارتباط بخدمتكم حول التعامل مع شكاوى المواطنين

2025-07-10 10:04:33
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 تموز (بترا)- نظمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء، ورشة تدريبية متخصصة لضباط ارتباط منصة "بخدمتكم" من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تهدف الورشة الى تعزيز كفاءة ضباط الارتباط في التعامل مع الشكاوى والملاحظات والاستفسارات المقدّمة من المواطنين، وبخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطوير مهاراتهم في استخدام النسخة المحدثة من المنصة.
وأكدت الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، أن الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز أدوات الاتصال الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبيّنت أن الورشة تهدف أيضا إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف المتعلقة بتصنيف وتحليل شكاوى حقوق الإنسان، ومهارات التواصل الفعّال، وآليات تحسين جودة الردود، إضافة إلى تسليط الضوء على الأطر الناظمة لعمل المنصة وأفضل الممارسات في التعامل مع أنماط سلوكية مختلفة لمتلقي الخدمة.
وتضمنت الورشة عدة محاور تدريبية تفاعلية، أبرزها، التعريف بآلية عمل النسخة المطورة من المنصة الخاصة بضباط الارتباط، وبناء قدرات المشاركين على إدارة الشكاوى وتحليلها ضمن معايير وطنية ودولية، إلى جانب تدريبات عملية على نماذج واقعية من الطلبات الواردة عبر المنصة، ومناقشة التحديات اليومية التي تواجه ضباط الارتباط في الميدان.
--(بترا)
غ ح/رق
10/07/2025 15:42:59

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