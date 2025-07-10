توقف خدمات دفاع مدني غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تموز (بترا)- أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، عن توقف جميع مركباتها عن تقديم الخدمات الإنسانية في محافظتي "غزة والشمال"، باستثناء مركبة إطفاء واحدة، لعدم توفر قطع الغيار والصيانة اللازمة لإصلاحها.

وأوضحت المديرية في تصريح صحفي، أنه في المحافظات الجنوبية "الوسطى، وخانيونس، ورفح"، توقفت عن العمل 3 مركبات إطفاء من أصل 6، و 4 مركبات إسعاف من أصل 6 كانت تقدم خدماتها الإنسانية لآلاف الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذا العجز بتوقف المركبات عن التدخلات الإنسانية، يأتي مع اشتداد وتيرة العدوان الإسرائيلي بحق شعب القطاع، الأمر الذي ينذر بكوارث كبيرة خاصة مع تضييق الاحتلال لما يسميها بـ"المنطقة الإنسانية".

وطالبت الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة بسرعة التدخل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة ما تبقى من مركبات إطفاء وإنقاذ وإسعاف.

--(بترا)

أ ش/رق

10/07/2025 16:23:51