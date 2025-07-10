اختتام جلسات امتحان التوجيهي 2025 اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 10 تموز (بترا)- اختتمت اليوم الخميس، جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025، الامتحان العام التي انطلقت أولى جلساتها في 19 حزيران الماضي.

وأعرب وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، في رسالة وجهها لجميع الكوادر التي قامت على عقد الامتحان، عن شكره لجهودهم الكبيرة وما تمتعوا به من حرفية ومهنية وحسن إدارة والتزام بتعليمات وإجراءات الامتحان الذي سار سيرا حسنًا، كما خطط له في بيئة امتحانية ملائمة حرص الجميع على توفيرها لأبنائنا الطلبة.

كما أعرب عن شكره للمؤسسات الوطنية كافة، التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، هيئة الاتصالات الخاصة - قواتنا المسلحة ـ الجيش العربي، وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووسائل الإعلام.

ووجه الدكتور محافظة الشكر والثناء لأبنائه الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي لما تحلوا به من وعي كبير وتعاون والتزام كان له الأثر الكبير في إنجاح هذا الامتحان، متمنيا للطلبة النجاح والتوفيق.

--(بترا)

ع س/أ أ

10/07/2025 15:27:43