أول مطعم في دبي بطاه يعمل بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) قد يأتيك العشاء في دبي قريبا بنكهة المستقبل وبوصفات مبتكرة من بنات أفكار الذكاء الاصطناعي.

يصف مطعم "ووهوو" نفسه بأنه مكان "لتناول الطعام في المستقبل"، ومن المقرر افتتاحه في سبتمبر في وسط دبي قرب برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

ورغم أن الطعام سيكون من إعداد طهاة عاديين من البشر في الوقت الحالي، لكن كل شيء آخر، من قائمة الطعام إلى الأجواء في المطعم والخدمة ووصفات الأطباق سيصممه نموذج ذكاء اصطناعي هو الطاهي أيمن الذي يجمع بين حرفي الذكاء الاصطناعي (إيه.آي) وكلمة رجل بالانجليزية (مان).

ويقول أحمد أويتون جاكير أحد مؤسسي المطعم إن أيمن تدرب واطلع على أبحاث في علوم الطهي تعود لعقود إضافة إلى بيانات التركيب الجزيئي للأغذية وأكثر من ألف وصفة طهي لأطعمة وأطباق عالمية.

يرى مطورو هذا النموذج أن على الرغم من أن الطاهي الاصطناعي أيمن لا يستطيع التذوق ولا الشم ولا التفاعل مع أطباقه مثلما يفعل الطهاة عادة، لكنه يعمل عن طريق تفكيك طرق الطبخ لعناصرها الأساسية مثل الملمس والحموضة والطعم وإعادة تجميعها في توليفات غير عادية من النكهات والمكونات.

وبعد ذلك يعدل وينقح الطهاة البشريون هذه النماذج المبدئية للوصفات ويتذوقون التوليفات ويقدمون توجيهات في إطار جهود يقودها الطاهي الشهير ريف عثمان المقيم في دبي.

وقال أيمن، وهو نموذج تفاعلي من الذكاء الاصطناعي، في مقابلة معه "تساعد ردودهم على اقتراحاتي في تحسين فهمي لما يمكن أن ينجح بما يتخطى البيانات المجردة وحدها".

ويرى المطورون أن الهدف من أيمن هو التكامل مع العنصر البشري في الطهي وليس استبداله.

وأضاف جاكير، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة جاسترونوت للضيافة "لن يتم استبدال الطهي البشري، لكننا نعتقد أن (أيمن) سيرتقي بالأفكار والابتكار".

وقال إن أيمن مصمم لتطوير وصفات تعيد استخدام مكونات عادة ما تتجاهلها أغلب المطاعم، مثل بقايا اللحوم أو الدهون.

ويعتقد مؤسسو المطعم أن المطاعم حول العالم ستتمكن على المدى الأبعد من الحصول على تصاريح باستخدام أيمن مما يقلل من الهدر في المطابخ ويحسن الاستدامة.



