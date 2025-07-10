مكتوم بن محمد: نواصل العمل لضمان استدامة الميزانية العامة للاتحاد ومواءمتها لتطلعات قيادتنا
وقال سموه على حسابه في منصة "إكس" :"عقدنا اليوم اجتماعا للجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026، ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026
وأضاف سموه "ناقشنا خلال الاجتماع أولويات الجهات الاتحادية، والتحديثات الاقتصادية، والتدفقات المالية المتوقعة، ووجّهنا وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لرفع الميزانية إلى مجلس الوزراء."
وأكد سموه "نواصل العمل لضمان استدامة واستجابة الميزانية للمتغيرات، ومواءمتها لتطلعات قيادتنا وأهدافنا التنموية لترسيخ ريادة الإمارات بين الأمم."
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