مكتوم بن محمد: نواصل العمل لضمان استدامة الميزانية العامة للاتحاد ومواءمتها لتطلعات قيادتنا

MENAFN - Al-Bayan) ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الخميس، اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026، ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس" :"عقدنا اليوم اجتماعا للجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026، ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026

وأضاف سموه "ناقشنا خلال الاجتماع أولويات الجهات الاتحادية، والتحديثات الاقتصادية، والتدفقات المالية المتوقعة، ووجّهنا وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لرفع الميزانية إلى مجلس الوزراء."

وأكد سموه "نواصل العمل لضمان استدامة واستجابة الميزانية للمتغيرات، ومواءمتها لتطلعات قيادتنا وأهدافنا التنموية لترسيخ ريادة الإمارات بين الأمم."