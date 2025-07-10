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13 شاحنة مساعدات إماراتية تصل إلى غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3

13 شاحنة مساعدات إماراتية تصل إلى غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3

2025-07-10 10:01:30
(MENAFN- Al-Bayan) وصلت إلى قطاع غزة الليلة الماضية قافلة مساعدات إماراتية جديدة مكوّنة من 13 شاحنة، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي تنفذها الدولة في إطار دعمها الإنساني المتواصل للشعب الفلسطيني.

تحمل الشاحنات مواد غذائية مخصصة لتكيات الطعام في القطاع، ولوازم تشغيل المخابز التي تسهم في إنتاج الخبز للأهالي، بالإضافة إلى طرود الطفل التي تستهدف الأطفال الأكثر احتياجًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وتواصل دولة الإمارات عبر عملية الفارس الشهم 3 إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، تأكيدًا على التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها القطاع.

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