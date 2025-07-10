دبي تستضيف معرض الزجاج الدولي 2026 بدورته الـ3 أبريل المقبل

MENAFN - Al-Bayan) تستضيف إمارة دبي الدورة الثالثة من المعرض الدولي لصناعة الزجاج 2في الفترة من 13 إلى 15 أبريل 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 150 شركة دولية متخصصة، مع توقعات باستقطاب نحو 17 ألف زائر من المهنيين والمشترين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

يُعد المعرض الحدث الأبرز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويركّز على صناعة الزجاج بجميع مراحلها، من المواد الخام وفي مقدمتها الرمال السيليكية – إلى المنتجات النهائية عالية التقنية، مرورًا بتقنيات المعالجة والتقطيع والتشطيب، ما يعكس النمو المطرد في هذا القطاع الحيوي، بالتوازي مع الطفرة العمرانية والمشاريع العقارية الكبرى في المنطقة.

يكتسب المعرض أهمية خاصة في ظل تركيز الحكومات على المباني الخضراء والمعايير البيئية، ما يدفع باتجاه استخدام الزجاج الموفر للطاقة والمعزول حراريًا وصوتيًا.

وتُعد دبي مركزًا محوريًا لصناعة الزجاج إقليميًا، مستفيدة من توفر المواد الخام في العالم العربي، وبنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة، وموقعها الاستراتيجي في تصدير الرمال الصناعية عالية النقاء.

ويشهد سوق الرمال السيليكية في دولة الإمارات نموًا سنويًا يتجاوز 5%، مدفوعًا بالطلب من قطاعات البناء والتشييد وتصنيع زجاج العبوات والزجاج المعماري.

وتشير تقديرات عام 2025 إلى أن حجم سوق زجاج العبوات بلغ أكثر من 336 كيلوطن، في حين يُتوقع أن يصل حجم سوق الواجهات الزجاجية المعمارية إلى 1.8 مليار دولار بحلول عام 2027.

ويتضمن جدول الفعاليات مؤتمرًا متخصصًا لمناقشة مستقبل الصناعة في ظل التحول الرقمي، إلى جانب جلسات نقاش رفيعة المستوى، وتوزيع جوائز لأفضل الابتكارات، وتنظيم لقاءات ثنائية بين المصنعين والمشترين المحتملين، ضمن منصة استراتيجية تسهم في تعزيز الشراكات والتوسع نحو الأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا.

ويشكّل البرنامج الوطني الإقليمي أحد أبرز سمات المعرض، ضمن اتفاقية التكامل الصناعي بين دولة الإمارات والأردن ومصر والبحرين ويوفر مزايا خاصة للدول المشاركة للترويج لصناعاتها الزجاجية على المستويين الإقليمي والدولي. وأظهرت بيانات 2023 أن سوق الزجاج المسطح في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نحو 8.5 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 15 مليار دولار بحلول 2031، فيما يُتوقع أن ينمو حجم سوق الرمال السيليكية في دول مجلس التعاون الخليجي من 426 مليون دولار في 2024 إلى 776.5 مليون دولار بحلول 2033 بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 6.55%.

يُعد المعرض منصة محورية تجمع تحت سقف واحد المصنعين والموردين والمطورين والمهندسين والمعماريين والمستثمرين، إلى جانب الجهات الحكومية والمشغلين الرئيسيين للمشاريع الكبرى، ما يعزز مكانة دبي مركزا عالميا لصناعة الزجاج والتقنيات المرتبطة بها.