بيوت ودوبيزل: القيمة طويلة الأجل وشفافية التسعير تدعم عقارات دبي

MENAFN - Al-Bayan) عوائد استثمار قوية في فئات العقارات المتوسطة والمنخفضة التكلفة10.4 % ارتفاع أسعار الفلل في دبي لاند ((أعلى زيادة))

واصل سوق العقارات السكنية في دبي زخمه التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بارتفاع الأسعار واستمرار ثقة المستثمرين في كل من العقارات الجاهزة والعقارات على الخريطة. ويشير تقرير بيوت ودوبيزل إلى أن السوق يشهد تحولاً نحو مرحلة أكثر نضجاً تستند إلى البيانات، حيث باتت القيمة طويلة الأجل، وشفافية التسعير، والرؤى الموثوقة عوامل مؤثرة بشكل متزايد في قرارات المشترين والمستثمرين.

مبيعات العقارات الجاهزة

أظهرت بيانات بيوت الخاصة بقطاع العقارات الجاهزة نمواً مستمراً في مختلف الفئات السعرية، مع استمرار توجه المشترين نحو المجمعات التي توفر نمط حياة متوازن.

- سجّلت الفلل في دبي لاند أعلى زيادة في الأسعار بنسبة وصلت إلى 10.4%، مدفوعة بالطلب على منازل أكبر وبأسعار منخفضة. وشملت المجمعات السكنية الأخرى ذات الأداء القوي ضمن الفئة المنخفضة كلاً من دبي الجنوب، وداماك هيلز 2، ومدينة دبي الرياضية، وواحة دبي للسيليكون.

- وتركّز اهتمام المشترين من ذوي الدخل المتوسط على مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، والفرجان، والمرابع العربية 3. في المقابل، واصل المستثمرون من أصحاب الميزانيات المرتفعة نشاطهم في المناطق الفاخرة، مثل دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، والمرابع العربية، وداماك هيلز.

- وعلى صعيد الأداء السعري، ارتفعت أسعار الشقق ذات التكلفة المنخفضة بنسبة وصلت إلى 7%، في حين شهدت الفلل من الفئة ذاتها نمواً بلغ 11%. أما الشقق من الفئة المتوسطة فقد سجلت زيادات بنسبة وصلت إلى 3%، مقابل ارتفاع في أسعار الفلل تراوح بين 6% و10%. وفي فئة العقارات الفاخرة، سجلت أسعار الفلل ارتفاعاً تراوح بين 2% و8%، بينما وصلت زيادة أسعار الشقق الفاخرة إلى 4%.

العقارات على الخريطة

واصل قطاع العقارات على الخريطة في دبي نموه خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في المشاريع الجديدة المطروحة، إلى جانب إقبال قوي من المشترين بمختلف مستويات القدرة الشرائية. ويعكس هذا التوسع تنامي ثقة المستثمرين في السوق ومرونة القطاع في تلبية الطلب المتنوع، سواء من المشترين لأول مرة أو من المستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل.

عقارات بأسعار منخفضة على الخريطة

- حددت بيانات بيوت ودوبيزل مجمّع دبي للاستثمار (DIP) ومنطقة دبي الجنوب كأكثر المناطق أداءً في فئة العقارات على الخريطة ذات الأسعار المنخفضة، نظراً لتنوع المشاريع المطروحة وتوازن الأسعار.

- من بين المشاريع البارزة، يبرز كل من ((فيردانا ريزيدنس)) (بيوت) و((فيردانا 2)) (دوبيزل)، حيث تتراوح أسعار الشقق فيهما بين 682 ألفاً و693 ألف درهم. كما يُعد مشروع ((عزيزي فينيسيا)) في دبي الجنوب من الخيارات اللافتة، بمتوسط سعر يبلغ نحو 1.15 مليون درهم.

- وتشمل المشاريع الأخرى المنافسة في هذه الفئة ((4B Living)) في المدينة العالمية بسعر إطلاق يبلغ 395 ألف درهم، إلى جانب ((برج جايد)) و((برج فوريست سيتي)) في مجان، و((بن غاطي هافن)) في مدينة دبي الرياضية، بمتوسط سعر يصل إلى نحو 1.22 مليون درهم.

- أما بالنسبة للفلل ذات الأسعار المنخفضة، فقد تصدرت دبي لاند المشهد بمشاريع مثل ((آر هيلز)) و((قرية تاورمينا 1)) (بيوت)، بالإضافة إلى مشروع ((داماك صن سيتي)). كما قدم مجمع دبي للاستثمار مشاريع مميزة مثل ((داماك ريفرسايد)) و((فيردانا 2)). وفي دبي الجنوب، برز مشروع ((جرينز بوينت)) من شركة إعمار، حيث تبدأ أسعار المنازل فيه من حوالي 3.4 ملايين درهم.

عقارات متوسطة السعر على الخريطة

- برزت قرية جميرا الدائرية كأفضل وجهة لشراء شقق متوسطة السعر على الخارطة، وفقاً لمستخدمي بيوت، بينما أشارت بيانات دوبيزل إلى مشاريع مثل بالاتيوم ريزيدنسز (1.34 مليون درهم)، وبن غاطي أورورا، وسكوير إكس ريزيدنس، وذا إف 1 إف تي إتش. أما مثلث قرية جميرا، فقد وفّر بدائل مثل ريد سكوير وغوزيل تاورز، بأسعار تتراوح بين 907 آلاف درهم و1.06 ملايين درهم. كما أسهم بن غاطي ستارلايت في الجداف في زيادة جاذبية هذا القطاع.

- بالنسبة للفلل متوسطة السعر، كانت فلل الرنيم في مدن (بيوت)، وأنيا وجون في المرابع العربية 3 (دوبيزل) من أفضل الخيارات. كما برزت جزر دبي، مع مشروع باي فيلاز من نخيل، ضمن فئة العقارات الساحلية متوسطة الفخامة.

عقارات فاخرة على الخريطة

- واصل المشترون اهتمامهم بالمناطق الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية والمناطق المُسوّرة. وسلّطت بيوت الضوء على منطقتَي ديستريكت 11 ومدينة محمد بن راشد آل مكتوم كموقعين لشراء الفلل، بينما أفاد دوبيزل بإقبال قوي على شراء الفلل في شوبا هارتلاند، ودبي هاربور، والوصل، ودبي هيلز استيت.

- وشملت مشاريع الشقق الفاخرة الرئيسية: شوبا ون، وكريك فيستاس هايتس (بمتوسط أسعار يقارب 2.3 مليون درهم)، وداماك باي من كافالي (4.74 ملايين درهم إماراتي)، وثايم في سنترال بارك في الوصل (مليوني درهم). كما حظي مشروع هايد ريزيدنسز في دبي هيلز استيت بشعبية واسعة.

- وشهدت الفلل الفاخرة في نايتسبريدج من ليوس في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ومجموعة متنوعة من الفلل المصممة بطابع خاص في داماك لاجونز (مثل سانتوريني، ومالطا، ونيس، والبندقية، بأسعار تتراوح بين 2.69 مليون درهم و6.85 ملايين درهم)، إقبالاً قوياً من المشترين.

اتجاهات المستثمرين

- أظهر تقرير بيوت لعائد الاستثمار أن الشقق ذات الأسعار المنخفضة في المدينة العالمية، ومجمع دبي للاستثمار، وديسكفري جاردنز، حققت عوائد تتراوح بين 9% و11%. كما سجلت الفلل في داماك هيلز 2، ومدينة دبي الصناعية، وسيرينا أداء جيداً، حيث تجاوزت عوائد الإيجار 5.85%.

- أما المجمعات السكنية متوسطة السعر٬ مثل تاون سكوير، ومدن، وليفينج ليجندز، والفرجان، فقد حققت عوائد إيجارية تراوحت بين 7% و10%. في المقابل، سجّلت المناطق الفاخرة مثل الصفوح، وغرين كوميونيتي، وخور دبي، وجميرا جولف إستيتس عوائد استثمار مستقرة تجاوزت 5.9%.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل، والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: ((نشهد هذا العام تحولاً نوعياً في مشهد العقارات في دبي؛ إذ لا يزال الطلب قوياً، إلا أن وتيرة ارتفاع الأسعار باتت أكثر اعتدالاً، ما يُعد مؤشراً صحياً على استقرار السوق على المدى الطويل. وفي ظل هذا المشهد، تتزايد الحاجة إلى وجود قدر أكبر من الشفافية والوضوح في الأسعار وعند التثمين، وهو ما يبرز الدور المحوري لأدوات يعد دورها أساسياً مثل تروإستميت. ومن اللافت أن نذكر بأن 50% من صفقات العقارات الجاهزة التي أُنجزت في دبي خلال شهر مايو، تم إتمامها بعد إصدار تقارير تروإستميت لها، مما يعكس بوضوح أهمية الرؤى المبنية على البيانات في تمكين المشترين والبائعين من اتخاذ قرارات أكثر دقة وثقة)).

ومع الطلب القوي المدعوم بتوسيع البنية التحتية، وشفافية الأسعار، واعتماد أدوات مبتكرة، يواصل سوق العقارات السكنية في دبي تقديم فرص طويلة الأجل لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء.