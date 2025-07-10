تركيا تغرم جوجل 8.9 مليون دولار

MENAFN - Al-Bayan) تلقّت جوجل العديد من الغرامات من قبل جهات مختلفة حول العالم، بسبب مخالفات متعلقة بممارساتها التجارية وقواعد المنافسة. أبرز هذه الغرامات كانت من الاتحاد الأوروبي، حيث تم تغريم جوجل لعدة مرات بسبب إساءة استخدام هيمنتها في سوق الإعلانات وأنظمة التشغيل المحمولة، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بمكافحة الاحتكار. كما واجهت جوجل غرامات في دول أخرى مثل روسيا، بسبب انتهاكات تتعلق بالمحتوى غير القانوني.

وقررت اليوم الخميس هيئة المنافسة التركية فرض غرامة إدارية بقيمة 355 مليون ليرة (8.87 مليون دولار) على شركة جوجل لعدم امتثالها للالتزامات التنظيمية. وأوضحت الهيئة في بيان إنها خلصت إلى أن جوجل اتخذت إجراءات تنتهك اللوائح التنظيمية خلال الامتثال لتحقيق سابق.

وكانت هيئة حماية المنافسة في تركيا قد قررت في مايو 2024 فرض غرامة على شركة غوغل بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بجزء من خدمات البحث المحلية الخاصة بها.

يذكر أن غوغل قد تعرضت لغرامة ضخمة في مارس 2024 قدرها 250 مليون يورو من هيئة المنافسة في فرنسا، مرتبطة بنزاع طويل الأمد حول دفع أموال للناشرين الفرنسيين مقابل تقديم الأخبار المرتبطة بهم.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة في ولاية كاليفورنيا،بأن شركة جوجل أساءت استخدام بيانات الهواتف المحمولة الخاصة بالعملاء، ويجب أن تدفع أكثر من 314.6 مليون دولار لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في الولاية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن محامي المدعين.

والجدير بالذكر ان شركة غوغل بانتكاسة قانونية مُنيت فى يونيو الماضي بانتكاسة قانونية في محكمة العدل الأوروبية التي أوصت مستشارتها بتأييد غرامة قياسية فرضت عليها بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة.مُنيت

وتحاول شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة من خلال الطعن المقدم أمام المحكمة، إلغاء غرامة قدرها 4,3 مليار يورو (4,9 مليار دولار) فرضتها عليها المفوضية الأوروبية عام 2018، وخُفّضت لاحقا إلى 4,1 مليار يورو.