SIDE Training Session

صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق إطار الكفايات ( SIDE ) لتعزيز كفاءات الشباب وبناء قدراتهم

AMMAN, JORDAN, July 10, 2025 /EINPresswire / -- يواصل صندوق الأمان لمستقبل الأيتام جهوده في تمكين وتأهيل الشباب الأيتام لحياة ومستقبل أكثر استقلالاً، وسط التحديات التي يواجهونها بعد تخرجهم من دور الرعاية، والتي تعيق تطورهم الشامل واندماجهم في المجتمع، و تشمل هذه التحديات محدودية الوصول إلى التعليم الجيد والتدريب المهني وصعوبة القدرة على التعامل مع المسؤوليات على الصعيدين الشخصي والاجتماعي، بالإضافة إلى ضعف أنظمة الدعم الاجتماعي، ونقص لمعرفة بالوعي الرقمي والسلامة الالكترونية. وفي ظل التطورات السريعة التي تطرأ على سوق العمل بسبب التقدم التكنولوجي والطلب المتزايد على المهارات الرقمية، تزداد هذه التحديات صعوبة.ولذلك أطلق صندوق الأمان إطار كفايات متكامل يعرف بـ SIDE، لمعالجة هذه التحديات من خلال تقديم نهج شامل وقابل للتكيف لتطوير كفاءات الشباب الأيتام. ويستند الإطار إلى المعايير العالمية الحديثة، مثل إطار التعلم 2030 من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مع موائمته لخصوصية السياق المحلي لضمان تحقيق أثر مستدام وشامل في حياة الشباب الأيتام المشاركين.ويقدم الصندوق سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة في مجال التنمية الشخصية، بمشاركة نحو 30 شاباً وشابة من المستفيدين من برامج الصندوق. حيث تستمر هذه التدريبات على مدار أسبوعين متتاليين خلال شهر تموز، بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين في مجالات الوعي الذاتي، وإدارة الذات، والذكاء العاطفي.ويطرح البرنامج موضوعات مترابطة تجمع بين البُعد النفسي والتنمية الشخصية، مع دمج الجانب الرقمي، بما يسهم في تنمية القلب والعقل والجسد معًا، وتشمل هذه الموضوعات إدارة المشاعر، والقيم الأخلاقية، والتفكير المنطقي، وحل المشكلات، إلى جانب مجموعة من المهارات والشخصية التي تسهم بصورة جوهرية في رسم ملامح مسارات الشباب على الصعيدين الشخصي والعملي.وقد عبرت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود عن فخرها بإطلاق وتنفيذ تدريبات برنامج SIDE قائلة: " برنامج SIDE هو خطوة حقيقية نحو تمكين شبابنا الأيتام من بناء مستقبل أفضل، ونحن في الصندوق نؤمن بأن هذا النوع من التغيير هو ما يصنع الفارق الحقيقي، حيث تعتبر رحلة التمكين لشبابنا الأيتام المستفيدين هي عملية تحويلية وشخصية مصممة لتلبية احتياجاتهم الفردية، ونحن نلمس أثر هذه التدريبات في حياتهم يوماً بعد يوم، من خلال تغيّر نظرتهم لأنفسهم وقدرتهم على التعامل مع تحديات الحياة بثقة ومسؤولية."منذ تأسيسه وحتى الآن قدم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام نحو 189 برنامج بناء قدرات حيث وصل عدد المستفيدين من البرامج إلى نحو 2757 شاب وشابة.صندوق الأمان لمستقبل الأيتام مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا لتمكين الشباب الأيتام من خريجي دور الرعاية بعد سن الـ18 من خلال تزويدهم بمنح التعليم الجامعي، الكليات والتدريب المهني إضافة للدعم المعيشي الذي يشمل المصروف الشهري، المسكن، التأمين الصحي، ودورات التدريب والتطوير الذاتي والصحة النفسية.كما تشمل برامجه أيضاً فئة الشباب الأيتام الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة تعيق استمرارهم في التعليم، حيث يتم تزويدهم بمنح تعليمية وفقًا لشروط ومعايير محددة، إلى جانب برامج التطوير الذاتي.

Angel Dahdal

Al Aman Fund

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