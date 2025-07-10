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كوفاس العالمية تستكمل عملية الاستحواذ على سيدار روز
(MENAFN- Your Mind Media ) تسعد شركة "كوفاس" العالمية بأن تعلن عن إتمام استحواذها الاستراتيجي على مجموعة سيدار روز، الشركة الرائدة في مجال خدمات المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.
تتمتع سيدار روز بسجل حافل يمتد لأكثر من 25 عامًا، وتُعد من أبرز مزودي حلول المعلومات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي سوق يتّسم بصعوبة الوصول إلى البيانات الموثوقة، ومع توقعات إيجابية لنمو اقتصادي مستدام؛ نجحت سيدار روز في بناء شبكة أعمال قوية مكّنتها من تقديم بيانات دقيقة وموثوقة، تحظى بتقدير واسع من قبل عملائها، بما في ذلك العديد من الشركات العالمية.
بموجب هذا الاستحواذ، أصبحت سيدار روز المزود الرئيسي للمعلومات لدى كوفاس في المنطقة. ومن المقرر أن تتولى سيدار روز مسئولية تزويد "كوفاس" بكامل البيانات المطلوبة في مجالي تأمين الائتمان وخدمات المعلومات. وبفضل هذا الاستحواذ، سوف يستفيد جميع عملاء "كوفاس" من البيانات المُحسّنة التي تقدمها الشركة.
وتُعد هذه الخطوة التوسعية نقلة نوعية لشركة "كوفاس"، لا سيما أنها ستُعزز بشكل كبير من قدرتها على إنتاج المعلومات في الأسواق التي تشهد تحديات في الوصول إلى البيانات الموثوقة. كما يتماشى هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع أهداف خطة كوفاس "Power the Core"، والتي تضع التميّز في جودة البيانات في صدارة أولوياتها، كونها الركيزة الأساسية لتسريع النمو وتعزيز القدرة التنافسية.
تتمتع سيدار روز بسجل حافل يمتد لأكثر من 25 عامًا، وتُعد من أبرز مزودي حلول المعلومات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي سوق يتّسم بصعوبة الوصول إلى البيانات الموثوقة، ومع توقعات إيجابية لنمو اقتصادي مستدام؛ نجحت سيدار روز في بناء شبكة أعمال قوية مكّنتها من تقديم بيانات دقيقة وموثوقة، تحظى بتقدير واسع من قبل عملائها، بما في ذلك العديد من الشركات العالمية.
بموجب هذا الاستحواذ، أصبحت سيدار روز المزود الرئيسي للمعلومات لدى كوفاس في المنطقة. ومن المقرر أن تتولى سيدار روز مسئولية تزويد "كوفاس" بكامل البيانات المطلوبة في مجالي تأمين الائتمان وخدمات المعلومات. وبفضل هذا الاستحواذ، سوف يستفيد جميع عملاء "كوفاس" من البيانات المُحسّنة التي تقدمها الشركة.
وتُعد هذه الخطوة التوسعية نقلة نوعية لشركة "كوفاس"، لا سيما أنها ستُعزز بشكل كبير من قدرتها على إنتاج المعلومات في الأسواق التي تشهد تحديات في الوصول إلى البيانات الموثوقة. كما يتماشى هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع أهداف خطة كوفاس "Power the Core"، والتي تضع التميّز في جودة البيانات في صدارة أولوياتها، كونها الركيزة الأساسية لتسريع النمو وتعزيز القدرة التنافسية.
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