السيّد عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللاوسي

على هامش مُشاركته في مراسم التوقيع على وثيقة انضمام الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم بكوالالمبور، مُحادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية،السيد ثونغسافانه فومفيهان.

سمح اللقاء ببحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر ولاوس على ضوء ما يربطهما من تاريخ نضالي مُشترك ضد الاستعمار ويجمعهما من مواقف مُتطابقة إزاء القضايا العادلة في العالم.

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