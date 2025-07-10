السيّد عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللاوسي

السيّد عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللاوسي
على هامش مُشاركته في مراسم التوقيع على وثيقة انضمام الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم بكوالالمبور، مُحادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية،السيد ثونغسافانه فومفيهان.
سمح اللقاء ببحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر ولاوس على ضوء ما يربطهما من تاريخ نضالي مُشترك ضد الاستعمار ويجمعهما من مواقف مُتطابقة إزاء القضايا العادلة في العالم.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
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